為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2友同床睡還變換姿勢啪啪…女告男友性侵 二審逆轉無罪

    阿宏偕女友及兩名友人同睡在一張雙人床，阿宏竟大膽對女友求愛嘿咻！4人同床睡示意圖人物與新聞事件無關。（記者王俊忠攝）

    阿宏偕女友及兩名友人同睡在一張雙人床，阿宏竟大膽對女友求愛嘿咻！4人同床睡示意圖人物與新聞事件無關。（記者王俊忠攝）

    2021/01/06 00:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿宏與年近18歲的女友小芳，2019年2月14日在小芳友人住處發生爭吵，當晚，阿宏、小芳與另兩名友人同睡一張床，小芳控訴男友在4人同寢時硬上。阿宏一審被依強制性交罪判3年2月徒刑；但二審法官查出對被告有利的事證，逆轉改判阿宏無罪。

    小芳（化名）與檢方起訴指出，她與阿宏（化名）原是男女朋友，2019年2月14日，阿宏與她在台南市友人住處發生爭吵，當晚就寢時，她還氣著男友，冷漠相對，背對著男友入睡。

    隔天（15日）凌晨4點左右，阿宏從後方抱著小芳求愛，小芳拒絕後，男方仍用腳勾住她的腳，把手伸進女友下體撫摸，還脫掉女方褲子，從後面性侵得逞。

    阿宏上訴二審主張，當時小芳雖有短暫輕微抗拒，但不明顯，不久也配合他一起做愛、「還變換性愛姿勢」，未驚動同床而眠的另兩名友人，從事後女友與他的LINE對話紀錄來看，女友是迫於家人壓力才告他。

    台南高分院法官調查指出，小芳當時穿的是前面有4個扣子的短褲，如男友從後方要脫掉女方褲子，勢必耗費很大力氣；且若小芳用力掙扎、拉住褲子，兩人拉扯動作應會很大，也會造成床墊大的震動，另兩友人不可能未察覺而熟睡。對褲子到底如何脫掉？小芳說忘記了、無法說清楚，前後說詞不一，這已有疑點。

    二審法官查出，阿宏起初從後方進入女友下體，後來翻過女友身體從正面進入，最後射精在女友肚子上；小芳坦承配合男友變換性愛姿勢。這是否違背小芳意願性交？也有疑問。且小芳在事後繼續玩電腦，15日上午其姊夫聽聞此事，打了阿宏，還是小芳姊夫帶小芳到警局報案，不是小芳自願要提告。事後，小芳也繼續與阿宏交往、發生性關係。

    與阿宏情侶同床的兩名友人都供述，案發時未聽聞小芳有明顯反抗或掙扎的言行，其中一名友人在床晃動時有起身看一下，感覺小芳聲音被堵住，但小芳有搖頭說沒事。法官查指是小芳主動不出聲求救，並非遭男友強壓嘴巴，這些證述反而對阿宏有利，因此認定阿宏罪證不足、改判無罪；檢方還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    喝下咖啡竟變行屍走肉 人妻下體驗出主管唾液
    2020/12/25 19:31

    喝下咖啡竟變行屍走肉 人妻下體驗出主管唾液
    悲慘人生！ 少女遭父母拋棄 養她的外公竟性侵她
    2020/12/16 15:09

    悲慘人生！ 少女遭父母拋棄 養她的外公竟性侵她

    親友罹癌不慌張　給予全面暖心陪伴
    獸父性侵國中繼女不滿足 還將魔掌伸向她的同學
    2020/12/10 16:52

    獸父性侵國中繼女不滿足 還將魔掌伸向她的同學
    秦偉性侵女造型師 判刑4年定讞
    2020/12/10 16:11

    秦偉性侵女造型師 判刑4年定讞
    女大生懷孕控渣男友狠甩 網友驚見她表哥成最大贏家
    2020/09/16 22:35

    女大生懷孕控渣男友狠甩 網友驚見她表哥成最大贏家
    男友就在布簾旁⋯按摩師大膽性侵女大生
    2019/09/14 05:30

    男友就在布簾旁⋯按摩師大膽性侵女大生
    社會今日熱門
    盜IP貼文恐嚇血染跨年夜 宅男家屬無法辦保先收押
    2021/01/05 06:11

    盜IP貼文恐嚇血染跨年夜 宅男家屬無法辦保先收押

    失聯蘇澳漁船找到了 10船員行蹤成謎
    2021/01/05 05:30

    失聯蘇澳漁船找到了 10船員行蹤成謎

    商家反彈 花蓮錄影取締違停暫停
    2021/01/05 05:30

    商家反彈 花蓮錄影取締違停暫停

    砍5刀再狂追刺頸 醋男當街殺了心上人
    2021/01/05 05:30

    砍5刀再狂追刺頸 醋男當街殺了心上人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播