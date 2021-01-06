2友同床睡還變換姿勢啪啪…女告男友性侵 二審逆轉無罪

阿宏偕女友及兩名友人同睡在一張雙人床，阿宏竟大膽對女友求愛嘿咻！4人同床睡示意圖人物與新聞事件無關。（記者王俊忠攝）

2021/01/06 00:25

〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿宏與年近18歲的女友小芳，2019年2月14日在小芳友人住處發生爭吵，當晚，阿宏、小芳與另兩名友人同睡一張床，小芳控訴男友在4人同寢時硬上。阿宏一審被依強制性交罪判3年2月徒刑；但二審法官查出對被告有利的事證，逆轉改判阿宏無罪。

小芳（化名）與檢方起訴指出，她與阿宏（化名）原是男女朋友，2019年2月14日，阿宏與她在台南市友人住處發生爭吵，當晚就寢時，她還氣著男友，冷漠相對，背對著男友入睡。

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隔天（15日）凌晨4點左右，阿宏從後方抱著小芳求愛，小芳拒絕後，男方仍用腳勾住她的腳，把手伸進女友下體撫摸，還脫掉女方褲子，從後面性侵得逞。

阿宏上訴二審主張，當時小芳雖有短暫輕微抗拒，但不明顯，不久也配合他一起做愛、「還變換性愛姿勢」，未驚動同床而眠的另兩名友人，從事後女友與他的LINE對話紀錄來看，女友是迫於家人壓力才告他。

台南高分院法官調查指出，小芳當時穿的是前面有4個扣子的短褲，如男友從後方要脫掉女方褲子，勢必耗費很大力氣；且若小芳用力掙扎、拉住褲子，兩人拉扯動作應會很大，也會造成床墊大的震動，另兩友人不可能未察覺而熟睡。對褲子到底如何脫掉？小芳說忘記了、無法說清楚，前後說詞不一，這已有疑點。

二審法官查出，阿宏起初從後方進入女友下體，後來翻過女友身體從正面進入，最後射精在女友肚子上；小芳坦承配合男友變換性愛姿勢。這是否違背小芳意願性交？也有疑問。且小芳在事後繼續玩電腦，15日上午其姊夫聽聞此事，打了阿宏，還是小芳姊夫帶小芳到警局報案，不是小芳自願要提告。事後，小芳也繼續與阿宏交往、發生性關係。

與阿宏情侶同床的兩名友人都供述，案發時未聽聞小芳有明顯反抗或掙扎的言行，其中一名友人在床晃動時有起身看一下，感覺小芳聲音被堵住，但小芳有搖頭說沒事。法官查指是小芳主動不出聲求救，並非遭男友強壓嘴巴，這些證述反而對阿宏有利，因此認定阿宏罪證不足、改判無罪；檢方還可上訴。

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