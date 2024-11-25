通緝犯當詐團車手 被狗咬包紮臉冒用哥身分被識破

詐團吸收通緝犯當車手詐女150萬，楊姓通緝犯被狗咬包紮臉冒用哥身分，被警方識破。（民眾提供）

2024/11/25 13:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團找來楊姓通緝犯當車手，利用假投資「博恩證券」APP，吸引許多投資被害加入，高雄市少年警察隊（簡稱少年隊）循線查獲，一舉逮捕8名車手，並在張姓主嫌仁武區住處，查扣現金65萬餘元、點鈔機、大麻1公克等，以及涉案穿著衣物，今（25）日移送高雄地檢署偵辦，並擴大清查被害人及詐團成員。

警方持搜索票前往張姓主嫌住處搜索時，毒品通緝犯楊男因2天前，臉部被友人飼養的狗咬傷，趁鼻子包紗布難分辨，涉嫌冒充胞兄身分，企圖蒙騙警方，不料「賊星該敗」，「真身」楊兄接到弟弟被抓的消息趕來關心，通緝犯謊言意外被戳破，乖乖就逮，少年隊將8嫌全數移送法辦。

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據了解，高雄一名在金融業服務的林姓女被害人（40歲），在今年7月中旬，經由LINE好友暱稱「許可晴」不明嫌犯介紹，加入「飊股資訊集中營」群組，再連結加入詐欺集團所創設的「博恩證券」APP，之後多次依詐欺集團「博恩證券」APP客服指示，將現金交給詐欺集團「博恩證券有限公司」取款車手，共計遭詐騙150萬元。

少年隊因於今年8月分執行槍砲案搜索行動，在嫌犯身上查扣「博恩證券有限公司」識別證，以及印泥、手機、2萬元等證物，經追查後發現這個詐騙集團，鎖定主嫌張姓（28歲）、楊姓（28歲）等二線車手，以及賴姓監控手（19歲），又查出廖姓（21歲）及陳姓、曾姓2名少年，被指派擔任第一線車手，取得詐款後約放高雄火車站內某處，警方埋伏逮捕二線車手。

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詐團吸收通緝犯當車手詐女150萬，被狗咬包紮臉冒用哥身分被識破，警方一舉逮捕8名車手。（民眾提供）

詐團吸收通緝犯當車手詐女150萬，被狗咬包紮臉冒用哥身分被識破，警方查扣65萬現金、點鈔機等證物。（民眾提供）

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