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    被控脫光光視訊撩人夫 彰化女鄉代回應了

    彰化伸港鄉代表陳聿琦發出聲明，強調會繼續上訴，捍衛清白，這是有心人士為了選舉的刻意操作。 （取自陳聿琦臉書）

    彰化伸港鄉代表陳聿琦發出聲明，強調會繼續上訴，捍衛清白，這是有心人士為了選舉的刻意操作。 （取自陳聿琦臉書）

    2022/02/19 19:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，今天被建商女董座指控視脫光光視訊撩夫怒求償500萬，雖然陳聿琦辯稱只是網交，但彰化地院仍判女鄉代應賠女董座25萬元；對此，陳聿琦今晚在個人臉書發出聲明，強調會繼續上訴，捍衛清白，這是有心人士為了選舉的刻意操作。

    陳聿琦在臉書聲明中指出，法官忽略相關證據的主觀判決，令她非常遺憾，她除了會繼續提出上訴，捍衛自己的清白以外，也會針對有心人士轉發媒體新聞的造謠毀謗部分，將進行蒐證並提出告訴，不讓這些把持政治資源的人士得逞，這也不能打擊她對鄉親付出的心，希望大家繼續信任她，支持她繼續服務鄉親。

    陳聿琦曾任前立法委員林滄敏的助理，也是彰化縣伸港鄉青溪婦女協會第一屆、第二屆理事長，2018年首次投入選戰就當選伸港鄉代表，個性活潑的她，在地方社團都非常活躍，也因為熱心服務，外交手腕好，以女性柔性角色在打出個人知名度後，也計畫在政治領域擴大服務範圍，有意參選縣議員或是伸港鄉長。

    地方人士認為，雖然陳聿琦歷經這次風波，確實會成為鄉親的話題焦點，但也因此有更多人認識她，累積更大的聲量，如果要繼續從政，仍是大有可為，也將被視為可敬的對手。

    彰化伸港鄉代表陳聿琦發出聲明，強調會繼續上訴，捍衛清白，這是有心人士為了選舉的刻意操作。 （取自陳聿琦臉書）

    彰化伸港鄉代表陳聿琦發出聲明，強調會繼續上訴，捍衛清白，這是有心人士為了選舉的刻意操作。 （取自陳聿琦臉書）

    彰化伸港鄉代表陳聿琦透過臉書發出最新聲明。（取自陳聿琦臉書）

    彰化伸港鄉代表陳聿琦透過臉書發出最新聲明。（取自陳聿琦臉書）

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