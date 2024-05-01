海巡女下士翻拍公務機密 賤賣中國人士獲利7萬餘元

海巡署岸巡隊一名吳姓女下士缺錢，竟利用職務之便，拍攝岸巡隊公務上應秘密文件，賤賣給王姓中國人士獲利73528元後，橋頭地檢署據報偵辦聲押吳女獲准，將她依違反貪污治罪條例起訴，海巡署依法將她免職。（資料照）

2024/05/01 13:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕海巡署岸巡隊一名吳姓女下士缺錢，竟利用職務之便，拍攝岸巡隊公務上應秘密文件，賤賣給王姓中國人士獲利73528元後，又向同僚幹部索取外離島防衛計畫等國家機密文件，意圖販售牟利50萬元被拒，橋頭地檢署據報偵辦聲押吳女獲准，將她依違反貪污治罪條例起訴，海巡署依法將她免職。

檢方表示，現役軍人吳女因缺錢於臉書尋找借貸，中國人士傳LINE詢問基本資料後，稱支持反美與反獨理念可以借錢，吳女於去年11月至12月間，利用守望哨值勤時間，翻拍岸巡隊機動巡邏站關鍵基礎設施等相關資料，於下崗哨後違背職務用LINE傳送給對方。

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吳女也利用值勤機會，開啟公務電腦內儲存職務上所持有公務上應秘密電磁紀錄檔案，包括海巡署岸巡隊公務上應秘密的計畫、會議資料、演練紀錄，以及職務取得專刊、日誌等文書、電磁紀錄，以手機拍攝成數位照片，違背職務用LINE傳送給中國人士，對方三度支付價值1萬9577元、3萬4530元及1萬9421元虛擬貨幣對價至吳女虛擬錢包。

吳女竟食髓知味，向同僚幹部索取外離島防衛計畫、基礎設施整合防護計畫等國家機密文件，意圖販售牟利50萬元被拒，海巡署自檢通報橋頭地檢署偵辦，檢方查扣吳女作案手機，清查虛擬錢包、銀行金流等，掌握吳女犯罪事證明確，向法院聲請羈押獲准，並根據IP位址等，查出王男確實為中國人士。

檢方表示，吳女為海巡署法定權限公務員，明知與國家事務及公共利益攸關機密事件，不得洩漏而損害國家利益，竟基於意圖危害國家安全，於去年11月至12月間利用值勤機，交付屬中華民國國防以外應秘密電磁紀錄給中國人士，認定吳女違背職務收受賄賂，將她依違反貪污治罪條例提起公訴，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

檢方認為吳女身為公務人員，職司國家安全，竟為一私利罔顧國家安全，請法院從重量刑，以儆效尤。犯罪所得財物73528元充公，吳女作案手機同樣沒收。

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