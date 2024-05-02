千萬法利拉國道自撞富3代車主身分曝 3年前曾燒掉1輛藍寶堅尼
2024/05/02 12:01
〔記者張聰秋／彰化報導〕國道1號彰化段南向195.3公里今天早上7點多，發生一輛千萬紅色法拉利跑車自撞內側護欄後爆胎事故，車輛甩到外側路肩橫停，32歲車主、張姓駕駛飽受驚嚇，所幸無大礙，車主身分也隨之曝光，為股票上市公司、全球前五大不銹鋼管大廠允強實業公司第三代，他3年前駕駛藍寶堅尼URUS休旅車上班途中，車子也突然起火，被燒到僅剩下骨架。
有眼尖民眾發現，這台法拉利是油電款超跑，新車要價不斐，至少要1600萬元以上，行情已是大樓新房價，等於是一間2房的新屋在國道奔馳。
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國道三隊表示，這起車禍事故為超跑行經事故地點時，不知何故，車子突然失控擦撞內側護欄後爆胎，並橫停於外側路肩及輔助車道，駕駛未受傷，不過，由於車子爆胎無法行駛，正值上班尖峰時段，一度造成車流減慢、壅塞，直到8時33分排除事故現場後，恢復通車，駕駛人無飲酒情形，相關肇事經過及肇因研判仍待鑑定調查釐清。
國隊三隊呼籲用路人若在國道遭遇事故，致有人員傷亡或車輛無法行駛情形時，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。