千萬法利拉國道自撞富3代車主身分曝 3年前曾燒掉1輛藍寶堅尼

國1南下彰化路段今天上午發生一起千萬元法拉利超跑自撞事故，所幸無人員受傷，車子占用路肩及外側車道，一度造成交通壅塞。（民眾提供）

2024/05/02 12:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道1號彰化段南向195.3公里今天早上7點多，發生一輛千萬紅色法拉利跑車自撞內側護欄後爆胎事故，車輛甩到外側路肩橫停，32歲車主、張姓駕駛飽受驚嚇，所幸無大礙，車主身分也隨之曝光，為股票上市公司、全球前五大不銹鋼管大廠允強實業公司第三代，他3年前駕駛藍寶堅尼URUS休旅車上班途中，車子也突然起火，被燒到僅剩下骨架。

有眼尖民眾發現，這台法拉利是油電款超跑，新車要價不斐，至少要1600萬元以上，行情已是大樓新房價，等於是一間2房的新屋在國道奔馳。

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國道三隊表示，這起車禍事故為超跑行經事故地點時，不知何故，車子突然失控擦撞內側護欄後爆胎，並橫停於外側路肩及輔助車道，駕駛未受傷，不過，由於車子爆胎無法行駛，正值上班尖峰時段，一度造成車流減慢、壅塞，直到8時33分排除事故現場後，恢復通車，駕駛人無飲酒情形，相關肇事經過及肇因研判仍待鑑定調查釐清。

國隊三隊呼籲用路人若在國道遭遇事故，致有人員傷亡或車輛無法行駛情形時，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。

國道1號彰化段南向195.3公里今天上午發生一輛千萬紅色法拉利跑車不明原因自撞內側護欄後爆胎，車輛甩到外側路肩橫停，所幸駕駛無受傷，但名車車體明顯毀損。（民眾提供）

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