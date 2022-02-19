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    女民代脫光視訊案 彰化建商「先建後售」打響知名度

    彰化女民代陳聿琦被控脫光視訊男建商遭妻怒告，引發各界關注。（取自陳聿琦臉書）

    彰化女民代陳聿琦被控脫光視訊男建商遭妻怒告，引發各界關注。（取自陳聿琦臉書）

    2022/02/19 20:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉代表陳聿琦被控脫光視訊男建商，其妻見撩夫影像怒求償一事傳出後，引發各界高度關注，其實，這家建設公司在和美地區起家，推案模式採「先建後售」，符合彰化鄉親「眼見為憑」的買屋特性，在女董座幹練的經營下，近年來建案也越推越大。

    指控女鄉代的建商女董座與總裁丈夫，在地方都是知名人物，這對夫妻原本從事飾品加工，後來前進中國經營飾品工廠，在中國賺了錢之後返台，轉入房地產生意，開設建設公司開始蓋房子，從連棟透天厝的小建案開始推出，因為知道在地人不喜歡買預售屋，主打「先建後售」，慢慢的建立口碑。

    由於在和美地區「先建後售」的小建案大受歡迎，慢慢跨出和美地盤，開始轉入彰化市區興建大樓，隨著近年來的房地產生意大好，這對建商夫妻的生意也越做越大，夫妻倆都是地方民間社團組織的重要幹部，出錢又出力，毫不手軟。

    雖然建設公司是丈夫掛名總裁，但地方更對女董座的生意頭腦大為推崇，女董座出身和美望族，做事穩紮穩打；丈夫在社團也非常活躍，貴氣打扮讓人印象深刻。

    這次因女鄉代視訊男建商遭女董座怒告在地方傳開之後，不少人認為「家家有本難念的經」，只是建商夫妻檔原本就是地方知名人士，自然就會成為鄉野討論的話題。

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