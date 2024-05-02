為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

戴瑋姍控手提袋遭警政署警官拿走還吐嘔吐物 提告竊盜毀損

戴瑋姍出示餐廳影片，指控王姓警官向餐廳人員拿走她的失物，卻沒有負起責任把失物轉交給她，態度不佳還數次推託。（戴瑋姍提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

戴瑋姍出示餐廳影片，指控王姓警官向餐廳人員拿走她的失物，卻沒有負起責任把失物轉交給她，態度不佳還數次推託。（戴瑋姍提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/02 11:47

相關新聞︰

警政署高官把戴瑋姍手提袋當嘔吐袋丟垃圾桶 將到案說明

3線2警官酒後拿新北議員戴瑋姍手提袋嘔吐 警政署：將記過懲處

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員戴瑋姍4月29日在台北市參加餐敘，將工作文件、衣物裝在一個藥妝店手提塑膠袋中，餐敘結束後發現袋子遺失，追查餐廳監視器後發現餐廳人員轉交警政署王姓警官，戴瑋姍指控，對方態度消極、推託，說詞反覆，聲稱自己吐在她的塑膠袋以後就丟到捷運圓山站垃圾桶；她不滿對方態度，昨（1）日晚間已經到警局報案提告侵占、竊盜跟毀損。

戴瑋姍指出，她當晚約10點離開餐廳，後來發現物品遺失，但因餐廳打烊，隔日一早去電詢問，也取得餐廳監視器畫面，影片顯示，餐廳人員將她的遺失物交給王姓警官，但王姓警官卻先後向她辯稱只有拿走菜尾、可能是其他女賓客將袋子拿走，見戴瑋姍出示影片後改稱要再去確認看看。

戴瑋姍指控，餐廳人員說王姓警官可找到失主，因此循遺失物處理的SOP將遺失物交給王姓警官，她聯繫對方，對方態度卻相當不友善，態度問題最讓她感到不滿。

針對王姓警官聲稱是他嘔吐在戴瑋姍個人物品後，在捷運站把袋子丟棄，戴瑋姍說，餐敘尾聲她曾與王姓警官討論如何將其他貴賓送回家，王姓警官當時毫無醉態，向餐廳人員拿她的失物時也很清醒，還與餐廳人員在門口聊天約一分鐘、幫長官開門，王姓警官離開餐廳後的動態她不得而知，唯有提告才能知道事件全貌，因此她已在昨晚到警局提告。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東中央市場、開封市場出現鴛鴦盜 趁攤商忙碌行竊
2024/04/26 15:34

台東中央市場、開封市場出現鴛鴦盜 趁攤商忙碌行竊
子弟兵回娘家 戴瑋姍當吳思瑤「分身」助陣
2024/01/06 15:47

子弟兵回娘家 戴瑋姍當吳思瑤「分身」助陣
男子佯稱試戴偷走銀樓3兩重金鍊 豐原警獲報1小時內逮人
2024/04/30 14:58

男子佯稱試戴偷走銀樓3兩重金鍊 豐原警獲報1小時內逮人
食髓知味！買雞肉還想「夾」帶雞腿 婦人竊盜罪嫌送辦
2024/05/01 17:32

食髓知味！買雞肉還想「夾」帶雞腿 婦人竊盜罪嫌送辦
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播