戴瑋姍控手提袋遭警政署警官拿走還吐嘔吐物 提告竊盜毀損

戴瑋姍出示餐廳影片，指控王姓警官向餐廳人員拿走她的失物，卻沒有負起責任把失物轉交給她，態度不佳還數次推託。（戴瑋姍提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/02 11:47

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〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員戴瑋姍4月29日在台北市參加餐敘，將工作文件、衣物裝在一個藥妝店手提塑膠袋中，餐敘結束後發現袋子遺失，追查餐廳監視器後發現餐廳人員轉交警政署王姓警官，戴瑋姍指控，對方態度消極、推託，說詞反覆，聲稱自己吐在她的塑膠袋以後就丟到捷運圓山站垃圾桶；她不滿對方態度，昨（1）日晚間已經到警局報案提告侵占、竊盜跟毀損。

戴瑋姍指出，她當晚約10點離開餐廳，後來發現物品遺失，但因餐廳打烊，隔日一早去電詢問，也取得餐廳監視器畫面，影片顯示，餐廳人員將她的遺失物交給王姓警官，但王姓警官卻先後向她辯稱只有拿走菜尾、可能是其他女賓客將袋子拿走，見戴瑋姍出示影片後改稱要再去確認看看。

戴瑋姍指控，餐廳人員說王姓警官可找到失主，因此循遺失物處理的SOP將遺失物交給王姓警官，她聯繫對方，對方態度卻相當不友善，態度問題最讓她感到不滿。

針對王姓警官聲稱是他嘔吐在戴瑋姍個人物品後，在捷運站把袋子丟棄，戴瑋姍說，餐敘尾聲她曾與王姓警官討論如何將其他貴賓送回家，王姓警官當時毫無醉態，向餐廳人員拿她的失物時也很清醒，還與餐廳人員在門口聊天約一分鐘、幫長官開門，王姓警官離開餐廳後的動態她不得而知，唯有提告才能知道事件全貌，因此她已在昨晚到警局提告。

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