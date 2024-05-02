3線2警官酒後拿新北議員戴瑋姍手提袋嘔吐 警政署：將記過懲處

警政署。（資料照）

2024/05/02 12:16

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署三線二星資訊室王姓副主任日前與新北市議員戴瑋姍在北市某餐廳聚會，酒後誤將議員遺留袋子當成嘔吐袋嘔吐後丟棄，昨遭提告。警政署對此強調，從嚴究辦，且對在外行為不檢，影響警譽，記過懲處，並伺機調整職務。

警政署表示，經初步調查，王姓副主任於餐會結束時，由該餐廳人員交付打包菜餚及戴姓議員遺留在餐廳裝有私人衣物及重要文件袋子，惟王不勝酒力，搭乘捷運返家途中，隨意當成廢棄物丟棄，事後雖深感後悔，多次向議員表示歉意並願意和解賠償，戴姓議員則已委託服務處人員至派出所提出刑事告訴。

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警政署表示，署長黃明昭上任迄今多次向各警察機關強調風紀是警察機關的命脈，員警應嚴守行政中立、謹言慎行，並恪遵警察風紀要求，有關此員警酒後失序行為，絕不徇私護短，並強調幹部應以身作則，隨時注意在外言行，以為表率，避免傷害警察形象，以維護警察優良風紀。

警政署並表示，此案酒後涉嫌侵占遺失物、毀損等罪嫌，已責飭轄區分局全力調查，如有違法犯紀，決不寬貸，有關王在外行為不檢，影響警譽，記過懲處，並伺機調整職務。

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