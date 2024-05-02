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警政署高官把戴瑋姍手提袋當嘔吐袋丟垃圾桶 將到案說明

中正一分局近期將傳喚王姓副主任到案說明。（資料照）

中正一分局近期將傳喚王姓副主任到案說明。（資料照）

2024/05/02 11:57

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戴瑋姍控手提袋遭警政署警官拿走還吐嘔吐物 提告竊盜毀損

〔記者王冠仁／台北報導〕新北市議員戴瑋姍在台北市一家餐廳參加聚餐，不慎把裝有文件的手提袋遺留在餐廳；沒想到，手提袋被也來參加餐敘、官拜三線二星的警政署資訊室王姓副主任拿走，王拿走手提袋後去搭捷運，期間不勝酒力，把手提袋拿來當作嘔吐袋，吐完後隨意棄置垃圾桶，隔天並被清潔隊載走焚化。對此，戴對王提告侵占，轄區中正一分局將在近日傳喚王到案說明。

據了解，戴瑋姍是在上月29日前往台北市銅山街一家私廚餐廳參加聚會，警政署資訊室王姓副主任也受邀前往。眾人酒過三巡後，戴瑋姍最後把裝有文件、衣物的手提袋遺忘在現場就先行離去，王姓副主任因為留下來打包剩菜，最後也將戴的手提袋拿走。

不過，王離開餐廳後前去捷運站搭捷運，當捷運抵達圓山站時，王不勝酒力，居然把手提袋拿起來當作嘔吐袋，直接吐在袋中，隨後將手提袋丟在捷運站垃圾桶，清潔隊員隔天也將垃圾載去焚化爐焚化。

事後戴瑋姍發現忘了手提袋而向餐廳詢問，餐廳告知是王拿走；戴再問王，但王疑似回答當時好像是其他賓客拿走。直到戴向餐廳調閱監視器畫面，赫然發現拿走手提袋的就是王，她不滿王扯謊，氣得對王提告侵占。

警方說，此案是由新北市海山分局受理，但由於案發地點是在台北市，因此全案依單一窗口轉至案發地轄區中正一分局。

中正一分局表示，確實已由單一窗口接獲此案，後續將依相關規定辦理，近期傳喚王姓副主任到案說明。

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