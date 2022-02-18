萬華「頭北厝」大哥為母辦告別式 警全程蒐證逮到2人攜帶刀械

台北市萬華區「頭北厝」角頭大哥王春成，今日為母親在梧州街一處停車場舉辦告別式。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/18 17:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區「頭北厝」角頭大哥王春成，今日為母親在梧州街一處停車場舉辦告別式，由於王春成江湖地位交友廣闊，竹聯、四海、天道盟、松聯等幫派，和全國地方角頭都動員出席公祭，警方不敢大意，出動員150名警力到場戒備，現場盤查5百多人，查獲3名未成年少年和2名男子身藏刀械，均依法予以處置。

綽號「豆漿」的頭北厝大哥王春，為萬華地區知名角頭，他母親在1月21日享耆壽98歲過世，王春成因此選定18日上午，在萬華區梧州街一處停車場替母親舉辦告別式，轄管警方為防意外，從今日上午6時許進行相關交通管制，現場並出動150名警力到場戒護。

請繼續往下閱讀...

由於「豆漿」交友廣闊，所以現場政商、地方人士均到場致意，議員徐立信、郭昭巖也派人出席，四海幫由副幫主「阿平」帶頭公祭，另外松聯幫則是由幫主「小七」領頭，竹聯幫戰堂、和堂、天龍堂以及明仁會也都派人前往捻香致意。

警方在下午告別式結束後撤出現場，共計盤查5百多人，現場有3名未成年少年參加公祭，另外還從2名男子身上搜出刀械，整個告別式過程並無發現有人滋事。

盤踞在北市萬華的頭北厝，是以梧州街、三水街周遭作據點，向阿公店強賣瓜子、冰塊、毛巾等用品、視聽伴唱機及歌曲授權，占據艋舺公園經營賭場等，以此牟利。58歲的王春成則是近年「頭北厝」的角頭大哥，

警方說，王春成2009年間不滿一家新開幕的阿公店「沒打招呼」，派小弟前往砸店；隨後在艋舺公園經營「四九」賭場，被警方蒐報依組織犯罪罪嫌檢肅，王事後棄保潛逃到中國，2017年又偷偷回台，最終被逮獲解送歸案。

王春成入監執行約1年後獲保出獄，雖組織犯罪被判無罪，但營賭部分被判刑3個月，王再度逃跑；2019年底，王春成與屬下交接幫務時，再被警方逮捕解送歸案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法