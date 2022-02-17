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    大隊人馬衝五星飯店蒐證 警：接獲竹聯幫「華燈」宴情資

    警方派員到飯店內蒐證。（警方提供）

    警方派員到飯店內蒐證。（警方提供）

    2022/02/17 22:43

    〔記者王捷／台南報導〕台南市五星飯店大員皇冠酒店今天傳出騷動，酒店門口聚集大批警力、架設攝影機蒐證，警方透露，接獲竹聯幫份子要辦「華燈」宴，警分局展現優勢警力約制。台南市警察局長方仰寧說，台南是宜居城市，警方會以最大決心維護社會治安。不過也因為警方大動作，疑似讓原本的目標對象有防備。

    刑事局相關單位掌握了一名不法份子，這個對象長期從事詐欺犯罪，曾在日本設機房，在當地吃香喝辣，卻因為與另一組台灣詐欺集團起衝突，被遣送回台灣。他得知竹聯幫以武鬥派著稱的分會，最近群龍無首，又面臨犯罪轉型，急需有詐欺經歷的成員替分會增加不法利益，透過關係向相關人表達想加入分會。

    這場宴會以最近正夯的「華燈」命名，邀請台南在地人馬參加，預計席開3、40桌，表面上是為了感謝地方人士的幫忙，實際上是該不法份子為了展現自身人脈，甚至有地方人士還誤認為這是「竹聯幫分會的春酒」。

    刑事警官在獲得情資後，以刑事思維向高層建議應該祕密蒐證，第一是為了不要讓對象有防備，第二還是不要打擾飯店運作，以免飯店聲譽遭「抹黑」。

    但警四分局為了展現警力，投入了84名警力對會場周邊臨檢盤查，飯店內也要刑警穿著背心、架設攝影機蒐證，引起消費者側目，有人避開攝影機，擔心私下聚會被側錄，抱怨飯店沒有兼顧到消費者隱私。宴會現場並未展現竹聯幫的旗幟、幫徽等，警方盤檢後也沒有直接證據發現有竹聯幫人士參與，但有部分地方的道上人士參加。

    警四分局轉述市警局長方仰寧的說法，他表示，不容許黑道幫派在台南市恣意妄為挑釁公權力，以避免影響整體市民對治安的觀感。

    警方進入大員皇冠酒店蒐證。（民眾提供）

    警方進入大員皇冠酒店蒐證。（民眾提供）

    警方進入五星飯店內架起攝影機蒐證。（民眾提供）

    警方進入五星飯店內架起攝影機蒐證。（民眾提供）

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