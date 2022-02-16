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    獨家》枋山鄉長偷拍案查出高市5警涉貪 最重祭2大過免職

    枋山鄉長遭徵信業者勒索爆高市5警涉貪，警長震怒不排除祭兩大過免職，明天召開人評會討論決定。（資料照，本報合成）

    枋山鄉長遭徵信業者勒索爆高市5警涉貪，警長震怒不排除祭兩大過免職，明天召開人評會討論決定。（資料照，本報合成）

    2022/02/16 22:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元，屏東檢方偵辦期間意外查出「案外案」，發現多家徵信業者竟有非刑案民眾的個資，分案偵辦，揪出涉收賄、洩密的高市6警，以及新北1名離職警察共7人遭追加起訴，其中5警涉貪數萬元至10多萬元不等，高市警察局長黃明昭表示痛心，最重將祭出兩大過免職，明天將進行人評會。

    檢廉指出，高市警局涉貪賄被起訴的偵查佐、小隊長共5人（含因案停職），另有1名偵查佐涉嫌洩密、違反個資法被起訴，遭屏檢追加起訴的警察，包括岡山分局3人、三民一分局1人及刑警大隊2人，因其他縣市警局曾有貪瀆官警起訴後被兩大過免職的例子，據悉，市警局高層震怒有意沿用嚴懲，是否兩大過免職，又多少名涉貪警察將汰除，明天人評會答案將揭曉。

    屏東地檢署去年偵辦枋山鄉長洪啟能遭勒索案，意外查出高市員警洩露個資給徵信業者，進而揭發警方與徵信業者掛勾違法犯行，且如滾雪球般越滾大，檢方查出涉案員警及戶政人員分別受收數萬至數十萬元不等賄賂，洩露民眾個資給徵信業者，先後對周姓等5名涉案徵信業者、5名警務人員及1名戶政人員共11人聲押獲准。

    枋山鄉長遭徵信業者勒索爆高市5警涉貪，警長震怒不排除祭兩大過免職，明天召開人評會討論決定。（資料照）

    枋山鄉長遭徵信業者勒索爆高市5警涉貪，警長震怒不排除祭兩大過免職，明天召開人評會討論決定。（資料照）

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