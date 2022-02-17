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    偵查佐癌逝留下妻與2幼子 蘆竹警分局同仁募款援助

    桃園市政府警察局蘆竹分局40歲林姓偵查佐大年初五因不敵鼻咽癌病魔，撒手人寰。（警方提供）

    桃園市政府警察局蘆竹分局40歲林姓偵查佐大年初五因不敵鼻咽癌病魔，撒手人寰。（警方提供）

    2022/02/17 17:20

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府警察局蘆竹分局40歲林姓偵查佐，大年初五不敵鼻咽癌病魔，撒手人寰。林員是家中經濟支柱，病逝後留下妻子與兩名分別就讀國小及幼兒園的幼子，分局發起募款，盼大家盡棉薄之力，幫助遺屬度過難關。

    警方說，林姓偵查佐去年4月發現罹患鼻咽癌入院治療，妻子為了照顧他辭去工作，但林員今年2月5日仍不敵病魔，家中經濟頓失依靠。家中房貸、小孩學費等基本開銷每月約3萬5000元，分局同仁主動發起樂捐。

    警方說，「桃園大廟」桃園景福宮主任委員簡征潭及欣桃天然氣股份有限公司總經理簡士善得知後，今天下午2點半到靈堂上香致哀意，分別致贈10萬元給眷屬，拋磚引玉。

    警方指出，林員為95年特考班，2007年畢業後即分發桃園市政府警察局服務，最後在蘆竹分局偵查隊擔任刑事偵查工作，服務期間兢兢業業，屢破刑案，深受長官以及同仁信賴。

    有意捐款民眾，可透過ATM轉帳或銀行匯款，帳戶名稱：楊榮豔；郵局名稱：蘆竹大竹郵局；郵局代號：700；帳號：01212710315023，如有問題可透過電子郵件gossip_123@hotmail.com洽詢。

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