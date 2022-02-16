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    為國庫進帳5000萬 「台南測速王」又轉向原因曝

    玉豐大橋旁的「台南測速王」，鏡頭再度轉向，強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    玉豐大橋旁的「台南測速王」，鏡頭再度轉向，強力執法。（記者吳俊鋒攝）

    2022/02/16 19:46

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南台84線40.38公里玉豐大橋旁的測速照相固定桿，開拍以來，連續2年的告發件數排名都是全市榜首，有「台南測速王之稱」，初估已為國庫進帳逾5000萬元，贏得「山區千萬照相機」的威名；最近鏡頭又轉向了，改回「追焦」大內往玉井的車輛，警方表示，主要是從路口監視器發現，不少對向駕駛心存僥倖，一時貪快，因此再進行調整，強力執法，盼能遏阻超速，降低事故發生。

    台84線這支「測速王」位於玉豐大橋旁，設置歷史不久，2019年第4季才正式「開拍」，根據市警局交通大隊的統計，2020年隨即以1萬5225張罰單，勇奪固定照相桿取締件數的排行榜首，「一戰成名」。

    2021年仍持續「發威」，告發的罰單累計也有1萬3227張，取締件數同樣是全市之冠，蟬聯榜首，連霸台南測速王。

    這支照相桿原本設定取締大內往玉井方向的車輛，去年第4季，鏡頭轉向，改拍玉井往大內方向，不到半年，警方近來又調回大內往玉井方向。

    市警局交通大隊指出，該固定桿啟用之前，就已經公開標註東西雙向都會取締，且前後也有設置超速照相的告示牌，提醒用路人。

    交大強調，固定桿的設置，絕非為了搶錢，重點在於警示用路人，降低事故發生；籲請民眾行駛時不要貪快，做好車速管理，以策安全。

    玉井警分局提到，無論固定桿轉頭到哪個方向，都會密切監控當地交通狀況，從監視器發現，大內往玉井的車輛，又開始有飆快的趨勢，因此再將鏡頭轉向，盼能達到遏阻效果。

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