企圖竊取總統病歷！國會助理變共諜 判刑10月定讞

陳惟仁（見圖）確定判刑10月，近期須入獄。（資料照）

2022/02/16 11:06

〔記者張文川／台北報導〕曾任立法院國會助理的陳惟仁、林雍達、李易諴3人，被控接受中國國安單位吸收，在台發展組織多年，還企圖以駭客攻擊健保資料庫竊取總統蔡英文等人病歷但未遂，一、二審以違反國安法發展組織罪輕判陳惟仁10月，刺探公務秘密未遂罪一審判3月，二審改判無罪；最高法院駁回檢、辯上訴，確定判刑10月，陳近期須入獄。

同案共犯林雍達一審被判刑5月，未上訴而於一審確定；李易諴則在一審期間過世，判公訴不受理。

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陳惟仁曾擔任國民黨籍立委陳淑慧的助理，林雍達則曾是立委陳進丁聘用的公費助理，也曾是立委陳淑慧的公費助理，李易諴曾任東方日報記者、雲林縣長張麗善擔任立委時期的助理。

檢方指控，陳惟仁於2012年被中國國安單位吸收後，邀約好友林雍達到澳門，認識化名「黃冠龍」的中方男子，成功吸收林，陳、林回台後在台為中國發展組織；陳發現擔任記者的另名好友李易諴缺錢，也吸收李加入。

陳惟仁於2016年間，結識國民黨國家政策研究基金會的一名助理研究員，以20萬元利誘，要求對方蒐集國民黨內部有關國共論壇等非公務機密資料，陳取得資料後再轉交給「黃冠龍」；同年間，陳惟仁與李易諴向李姓雜誌記者聯繫，希望取得警政署的法輪功團體活動情報，但李未配合。

2018年5月，陳惟仁結識立委柯建銘的彭姓隨扈，試圖遊說彭取得民進黨內部的總統選舉情資，但彭不予理會；陳惟仁、李易諴還被中方要求刺探、蒐集我衛福部內的個人健保資料，從政府資訊管理系統的外包商中，找到黃姓資訊工程師，遊說黃男以駭客攻擊方式侵入健保資料庫，以便取得總統蔡英文等政界人士的病歷資料，但黃男拒絕。

檢方偵查時，3人均坦承犯行，被依國安法的發展組織既遂、未遂罪、刺探公務秘密未遂等罪起訴。北院審理時，李易諴因罹癌過世，獲判公訴不受理。

一審北院認定，陳惟仁、林雍達為中方在台發展組織、刺探公務機密長達數年，罔顧國家安全，將陳二罪各判10月、3月，參與程度較輕的林判刑5月得易科罰金。

僅陳惟仁上訴二審，高院去年11月維持發展組織罪的10月刑期，但認為刺探病歷未遂方面犯行並不構成刺探國家機密，撤銷3月刑期改判無罪。

案經上訴，最高法院認定二審判決無誤，駁回上訴定讞，陳確定須入監10月。

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