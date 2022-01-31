利誘軍官「戰時不抵抗」共諜退役中校 延長境管

退役中校杜永心被控當共 諜判刑四年，高院認定杜 有逃亡之虞，延長限制出 境、出海八月。 （記者楊國文攝）

2022/01/31 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕退役中校杜永心遭中國中央軍委會吸收，在台發展組織，以贈送現金、招待旅遊等方式，拉攏我國蔡姓現役中校，希望蔡「替祖國效忠」，未來在台海發生戰事時「消極不抵抗」，因蔡拒絕致杜犯行未遂，但杜應訊辯稱為「開玩笑」，高等法院去年十一月依國家安全法將杜判刑四年，已上訴三審；因杜的境管處分二月九日到期，高等法院認定杜有高度逃亡可能，裁定他自二月十日起延長限制出境、出海八個月。

高等法院認定杜有高度逃亡可能

杜永心日前在高院訊問庭辯稱，已七十多歲，本身就需要親友照顧，無逃亡可能，不應該將他限制出境；杜的委任律師主張，此案已上訴三審，且經過歷審調查後，杜已無湮滅證據、勾串共犯或證人的可能，並無逃亡之虞。

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不過，高院合議庭審判長陳世宗、受命（承審）法官呂寧莉、陪席法官吳勇毅審理認為，依相關卷證，杜永心涉犯國安法的「發展組織未遂罪」嫌疑重大，也被高院判刑四年，加上杜之前多次入出境中國，因此他有逃亡的高度可能，基於維護國家司法權的公益考量、將來審理順利進行和判決定讞後的執行等因素，仍有將他限制出境、出海的必要，故繼續限制出境、出海八個月。可抗告。

杜永心赴中經商被吸收 回台發展組織

檢方調查，杜永心於一九九四年自聯勤總部中校退役後，赴中經商，被中國中央軍事委員會政治工作部羅姓大校吸收，回台發展組織。

二○一一年起，杜永心鎖定因施作軍隊工程而認識的蔡姓中校，以贈送結婚禮金、買車基金、醫療補助金共數十萬元，贈貴州茅台酒、招待旅遊等手法，欲拉攏蔡男成為共諜。

杜永心指稱，中國長官羅某希望蔡必須「適時表態，拿出誠意為祖國效忠」杜並要求，台海若發生戰事，希望蔡「消極不抵抗」，且必須在「關鍵時機，發揮關鍵作用」。

二○一八年間，杜要求蔡錄影恭喜羅某升官，且須在影片中說「兩岸未來一定統一，若發生戰事將不會採取任何作為。」蔡起戒心，錄音自保，並將相關錄音、收到的現金、禮物全數繳回，獲不起訴處分。

新北地院審理時，杜辯稱都是開玩笑、吹牛，並非共諜，否認犯罪，但合議庭不採信，將他判刑四年。杜不服，上訴高院，仍被判刑四年。

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