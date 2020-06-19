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首頁　>　政治

涉當共諜 2前國會助理收押

曾任立委助理的陳惟仁，涉嫌被中國吸收對台情蒐，昨被收押。（記者羅沛德攝）

曾任立委助理的陳惟仁，涉嫌被中國吸收對台情蒐，昨被收押。（記者羅沛德攝）

2020-06-19 05:30:00

〔記者錢利忠、溫于德／台北報導〕前國會助理竟成共諜！曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，涉嫌被中國國務院國家安全部所管理的「半官方社會團體」吸收，向台灣親中媒體套交情，蒐集公部門開會紀錄、人事資料等；台北地檢署昨依違反國家安全法之發展組織罪向法院聲請李、陳二人收押禁見獲准，林以十萬元交保。

李易諴陳惟仁 曾任藍委助理

李易諴曾在多家媒體擔任主管，五年前從香港「東網」離職，曾在時任國民黨立委的雲林縣長張麗善辦公室擔任主任。陳惟仁於二○○五至二○○八年間，擔任「立法院中華民國與中南美洲各國國會議員聯誼會」助理；二○○九年三至十一月，被時任國民黨立委的陳淑慧聘為助理。

林雍達在二○○五至二○○八年間，為立委陳進丁的公費助理；二○○九年三月至十二月底，與陳惟仁一起當陳淑慧的助理。

專案小組查出，三人被吸收後，自二○一四至二○一八年間，涉嫌多次宴請熟識且立場親中的媒體主管、記者及公務員吃飯，套取公部門情資；還有意無意提到「工作費」、「免費赴中旅遊」，拉攏記者賺外快。

專案小組掌握，三人涉遊說親中記者交付公部門紙本新聞稿，並以情資可信度或有無列機密等級，按件支付數千至數萬人民幣不等的酬勞。據悉，外流情資大多是公部門官網的公開資訊，檢調尚未發現機密外流。

前國會助理#共諜#中國國務院#親中媒體#

李易諴#陳惟仁

曾任立委助理的李易諴（白衣者），涉嫌被中國吸收對台情蒐，昨被收押。（記者羅沛德攝）

曾任立委助理的李易諴（白衣者），涉嫌被中國吸收對台情蒐，昨被收押。（記者羅沛德攝）

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