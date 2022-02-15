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    保母偕夫凌虐3歲男童胰臟破裂致死 高院重判11年6月、12年

    高等法院今依故意對兒童犯傷害致死罪，重判保母劉庭妌11年6月、丈夫張竣堯12年徒刑。（資料照）

    高等法院今依故意對兒童犯傷害致死罪，重判保母劉庭妌11年6月、丈夫張竣堯12年徒刑。（資料照）

    2022/02/15 14:52

    〔記者楊國文／台北報導〕保母劉庭妌被控不滿3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4000元保母費，夥同丈夫張竣堯多次徒手或腳踩男童腹部，導致男童胰臟破裂致死，高等法院今將劉女、張男這對狠心夫婦依故意對兒童共同犯傷害致死罪，各判11年6月、12年徒刑，全案可上訴。

    劉女、張男目前在押中，2人均未出庭聆判。

    本案發生在2020年9月25日，基隆市警方接獲26歲保母劉庭妌報案指稱，3歲男童突然倒在地板上昏迷，警方趕往並轉報基隆市消防局，救護人員抵達時男童已死亡。

    警方調查，男童頭部有舊傷，小腿有一處新挫傷，劉姓保母辯稱男童在附近溜滑梯時不慎碰撞瘀青。警方另檢視男童身體，未見明顯傷痕。但檢方解剖發現，男童腹部有多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷分離等舊傷，致命新傷為胰臟挫裂併出血、腹血，導致中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

    檢方調查認定，被聘雇全天候照顧男童的劉庭妌與其34歲丈夫張竣堯涉有重嫌，以2人有串證、逃亡之虞向法院聲押獲准。

    檢警查出，劉庭妌、張竣堯夫婦自己也有2個小孩，卻僅因男童哭鬧，不僅不給男童吃飯，多次喝斥、徒手毆打，或以玩具車毆打，甚至因為沒收到8月份2萬4000元保母費，竟將男童推倒，以腳踩踏腹部，男童因胰臟挫裂致死，檢方將2人依成年人對兒童共同犯傷害致死罪嫌將2人起訴。

    基隆地院去年9月，將劉庭妌、張竣堯依成年人對兒童共同犯傷害致死罪，分別判刑12年、12年6月徒刑。全案上訴後，高等法院今天上午10時，將劉女、張男各改判為11年6月、12年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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