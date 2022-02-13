12歲僅重21公斤！男童餓死床上滿糞便 「鬼父」判囚終生禁假釋

父親肖倫伯格（右）遭判無期徒刑，未婚妻毛拉爾（右）等候判決。（翻攝自賓州Lebanon County警局官網）

2022/02/13 22:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州2020年5月間發生一起駭人案件，一名12歲男童慘遭父親與同居未婚妻毆打凌虐，長期被鎖在暗無天日、滿是糞便的房間中，離世時體重約為21公斤，只有正常12歲孩童的一半，虛弱到根本無法行走。這名「鬼父」上週四（10日）認罪，被判終身監禁，永不得假釋！

據《美聯社》報導，家住賓州安納維爾郡（Annville）的43 歲男子肖倫伯格（Scott Schollenberger Jr.），對多項指控認罪，其中包括刑事謀殺、危害兒童和共謀罪。他的審判原定於3月14日開始。

請繼續往下閱讀...

2020 年9月，肖倫伯格和他36歲的未婚妻毛拉爾（Kimberly Maurer）， 都被指控將肖倫伯格與前妻所生的12歲兒子麥斯威爾（Maxwell Schollenberger），囚禁在一個黑暗的房間裡多年，讓麥斯威爾挨餓並拳腳相向。毛拉爾仍遭羈押中，將於下個月受審。

肖倫伯格與毛拉爾另外育有3個子女，並對3個子女照顧有佳，家中只有麥斯威爾受到虐待。他的屍體於2020年5月26日被發現。

當局表示，當時這名男孩赤身裸體，他滿是糞便的身體趴在房間裡一張臟兮兮的床上，該房間也沒有電燈也沒有家具，裡面只有1個玩具，窗戶的百葉窗被膠帶固定住，男童只能活在暗無天日的髒臭房間中，過著有一餐沒一餐的受虐生活，初步調查死因為營養不良與頭部受傷。

警官格拉夫（Hess Graf）表示，「這名孩子出生以來從來沒享受一般正常家庭的愛，每周7天、每天24小時都被鎖在那個房間裡」。目前其他3名孩子已被送到兒童福利機構接受照顧。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法