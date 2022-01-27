吃太慢、不午睡打打打！台中知名幼兒園教保員被爆至少打10童
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市知名私校「麗喆雙語學校」附設幼兒園被家長投訴，陳姓教保員涉嫌施暴幼童，該中班至少有10名幼童被打，只要吃太慢、不午睡、嘔吐等，就被打頭、打手、打肚子、打耳光，校方坦承該教保員不當管教體罰，已解聘，教育局表示，已成立調查小組，一旦查證屬實違法，將通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務，並開罰6到60萬元。
麗喆幼兒園許姓主任受訪表示，這名中籍陳姓中班導師坦承對幼童施暴，並寫下悔過書，園方調查後屬實在本月25日解聘；許主任也說，陳師帶班1年多，從小班到中班，平常教學親切活潑，事發後一一電訪家長，才發現至少有10名幼童被施暴「孩子以前都不敢說，知道老師離開了才敢講！」
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許主任說，在電話中聽到多位家長一邊哭一邊講述說孩子被打，該班有19名幼童，電話還沒打完，已知超過10人挨打，代表這個班級至少一半幼童受暴，讓她非常驚訝、痛心。她說，陳師「履歷很漂亮」，到任前曾在多家雙語學校服務，也打聽過教學正常、孩子也教得很有禮貌，去年聽過社會局調查陳師，但後來沒結果，家長、教師相處也無異狀，她沒想到會這樣，園方將為學童進行輔導，希望不要留下心理陰影。
許主任也說，24日陳師毆打女童後，校方已通報教育局校安事件，啟動輔導機制，由專業輔導老師為學童進行心理輔導，目前已派任另名洪姓老師代班到學年結束。但為何陳師會施暴孩子，幼兒園則未回應
台中市教育局表示，局方在本月24日晚間接獲家長致電女兒在幼兒園遭陳姓教保員打耳光，園方成立專案調查小組調查，教育局及家防中心已介入調查，這名教保員過去無不良紀錄，目前園方只通報一名學童，之後有家長發現孩子受到類似待遇，但並未通報給教育局，教育局將一併積極介入調查，一旦確認後違反兒少法及教保服務人員條例，將通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務，並開罰6萬到60萬元。
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