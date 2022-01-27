吃太慢、不午睡打打打！台中知名幼兒園教保員被爆至少打10童

麗喆雙語學校附設幼兒園被家長控訴教保員施暴學童。（圖/家長提供、資料照，本報合成）

2022/01/27 18:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市知名私校「麗喆雙語學校」附設幼兒園被家長投訴，陳姓教保員涉嫌施暴幼童，該中班至少有10名幼童被打，只要吃太慢、不午睡、嘔吐等，就被打頭、打手、打肚子、打耳光，校方坦承該教保員不當管教體罰，已解聘，教育局表示，已成立調查小組，一旦查證屬實違法，將通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務，並開罰6到60萬元。

麗喆幼兒園許姓主任受訪表示，這名中籍陳姓中班導師坦承對幼童施暴，並寫下悔過書，園方調查後屬實在本月25日解聘；許主任也說，陳師帶班1年多，從小班到中班，平常教學親切活潑，事發後一一電訪家長，才發現至少有10名幼童被施暴「孩子以前都不敢說，知道老師離開了才敢講！」

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許主任說，在電話中聽到多位家長一邊哭一邊講述說孩子被打，該班有19名幼童，電話還沒打完，已知超過10人挨打，代表這個班級至少一半幼童受暴，讓她非常驚訝、痛心。她說，陳師「履歷很漂亮」，到任前曾在多家雙語學校服務，也打聽過教學正常、孩子也教得很有禮貌，去年聽過社會局調查陳師，但後來沒結果，家長、教師相處也無異狀，她沒想到會這樣，園方將為學童進行輔導，希望不要留下心理陰影。

許主任也說，24日陳師毆打女童後，校方已通報教育局校安事件，啟動輔導機制，由專業輔導老師為學童進行心理輔導，目前已派任另名洪姓老師代班到學年結束。但為何陳師會施暴孩子，幼兒園則未回應

台中市教育局表示，局方在本月24日晚間接獲家長致電女兒在幼兒園遭陳姓教保員打耳光，園方成立專案調查小組調查，教育局及家防中心已介入調查，這名教保員過去無不良紀錄，目前園方只通報一名學童，之後有家長發現孩子受到類似待遇，但並未通報給教育局，教育局將一併積極介入調查，一旦確認後違反兒少法及教保服務人員條例，將通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務，並開罰6萬到60萬元。

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立委張廖萬堅、議員張耀中、林祈烽陪同家長開記者會控訴教保員施暴幼童。（張廖萬堅提供）

麗喆雙語學校附設幼兒園被家長控訴教保員施暴學童。（記者蔡淑媛攝）

中班的陳姓女童頭部明顯瘀青。（家長提供）

中班的陳姓女童被陳姓教保員毆打，背部明顯手掌印。（家長提供）

中班的陳姓女童手臂明顯瘀青。（家長提供）

台中市麗喆雙語學校附設幼兒園陳姓教保員被控施暴幼兒園中班幼童。（家長提供）

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