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南投民安10號演習明登場 鳥嘴潭人工湖方圓4公里有疏散避難警報測試

民安10號演習明天下午2點40分至4點於鳥嘴潭人工湖進行實地演練，屆時半徑2公里範圍會發送「疏散避難警報」測試訊息。（資料照）

民安10號演習明天下午2點40分至4點於鳥嘴潭人工湖進行實地演練，屆時半徑2公里範圍會發送「疏散避難警報」測試訊息。（資料照）

2024/04/17 17:14

〔記者佟振國／南投報導〕民眾注意！南投縣「民安10號」全民防衛動員暨災害防救演習，將於明（18日）下午2點40分起在草屯鎮鳥嘴潭人工湖展開多項複合式災害應變演練，期間將運用最新科技「災防告警細胞廣播系統」，透過電信業者向演習場地半徑2公里內的手機廣播發送「疏散避難警報」測試訊息，屆時民眾若收到該訊息切勿驚慌。

「民安10號」演習假定模擬兩岸發生戰爭進行戰時整備、應急作戰、全面作戰階段及災民收容救濟站開設等課題，明天上午先在草屯鎮中原國小兵棋推演，下午2點40分至4點則在鳥嘴潭人工湖展開綜合實作演練，先執行風災應變演練，接續執行戰時聯合應變指揮管制中心開設，以戰時複合式災害防救為主軸，進行防空警報發布後各項戰時複合式災害應變作為。

實地演練期間也會採用「災防告警細胞廣播系統」，透過電信業者向演習場地周邊半徑2公里內的手機，廣播發送「疏散避難警報」測試訊息，縣府提醒屆時在範圍內的民眾若收到相關訊息不必恐慌。

縣府指出，南投縣內多山，地理環境特殊，容易衍生複合性災害，威脅縣民生命財產安全，希望透過演習動員，強化各災害防救相關單位的聯合應變機制，同時也盼民眾能參與了解政府推動防災成果，共同做好防災工作，也從中熟悉災害發生時能即時獲得最新災害消息機制，視訊息通報及時採取應變措施。

南投民安10號演習明天上午於草屯中原國小進行兵棋推演，下午於鳥嘴潭人工湖展開多項實地演練。（資料照）

南投民安10號演習明天上午於草屯中原國小進行兵棋推演，下午於鳥嘴潭人工湖展開多項實地演練。（資料照）

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