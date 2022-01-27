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    首頁　>　社會

    婦虐死同居人1歲外孫 判刑10年定讞

    基隆市蔡姓婦人虐死同居人的1歲外孫，依傷害兒童致死罪重判10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    基隆市蔡姓婦人虐死同居人的1歲外孫，依傷害兒童致死罪重判10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    2022/01/27 12:15

    〔記者張文川／台北報導〕基隆市蔡姓婦人6年前受託照顧同居人的1歲4月大男外孫，因男童哭鬧不停，蔡婦竟反覆用力拍打，再猛力搖晃他的頭部，導致顱內出血致死，解剖屍體發現，男童腦部有新舊傷、腦水腫病變，受虐情形嚴重，蔡婦辯稱未施虐，一審、二審皆不採信，依傷害兒童致死罪重判10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    檢方調查，男童在台南出生後，因母親生第二胎在坐月子，2016年10月將他送往基隆由阿公與同居人蔡婦共同照料，不料只住了2個月就出事。

    2016年12月傍晚，男童外公外出上班，蔡婦在家照顧，下午6時煮晚飯時，男童哭鬧不停，她竟出手用力拍打他的頭部，導致其頭部瘀血，四肢抽搐，蔡婦見狀，餵他吃她平常在吃的肌肉鬆弛劑，未見好轉，拖延至深夜近12時才報警求救。

    小浩到院時，醫師診斷他頭部與右手、右腳大拇指有多處瘀傷，判斷為兒虐案件，急救後不治。檢警解剖，認定男童頭部有新舊傷、視網膜雙側出血，重度腦水腫，導致多重器官休克死亡，研判生前遭受外力毆打、搖晃傷重致死。

    台大醫院鑑定，男童頭部傷勢符合受虐待性頭部創傷，生前頭部遭受至少2次不當外力，造成腦部嚴重腦疝，為主要死因。蔡女否認毆打、搖晃頭部、身體，堅稱傷勢是跌倒所致，和她無關。

    一審基隆地院將蔡婦判處10年徒刑，二審高等法院仍認定遭蔡婦反覆拍打死者頭部、用力搖晃頭部，才造成腦部多處傷勢和腦水腫病變，維持一審10年刑期。經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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