綁雙手、甩巴掌、椅子打頭...5歲童骨折 竟是生母繼父施虐

新北地檢署日前依傷害、強制罪嫌起訴連姓生母及李姓繼父，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。（資料照）

2022/02/05 20:16

〔記者王定傳／新北報導〕一名5歲女童多次遭生母及繼父施暴，例如：束帶綑綁雙手、長條棍子打背、打巴掌打到嘴角裂傷、椅子打頭，甚至被繼父打到骨折，鄰居曾發現女童雙手遭束帶綑綁在身後逃出門求助，之後又發現她手臂腫大，通報里長及警察才揭發此事，新北地檢署日前依傷害、強制罪嫌起訴連姓生母及李姓繼父，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

檢警調查，前年間，連、李兩人因不滿女童私自外出、不聽勸導，竟拿束帶用力綑綁女童雙手，同年11月間，連女又發現女童私自外出，拿長條棍子打她背部，導致女童背部多發性條狀瘀傷。

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檢警調查，同年12月間，連女因不滿女童不聽勸導，出手打她巴掌，打到嘴角裂傷，離譜的是，她還因與李男發生爭執，拿椅子攻擊李男時，不慎打到女童臉部，導致女童右眼瘀傷。

不僅如此，李男也曾因不滿女童不聽教導，用力抓住女童雙手後打她上臂，導致女童左側肱骨閉鎖性骨折，後來因鄰居發現女童雙手遭束帶綑綁在身後逃出門求助，之後又發現她手臂腫大、無法動彈，因此通報里長與警方。

兩人在偵辦時坦承犯行，檢方調查後依過失傷害、傷害及強制等罪嫌起訴2人，請從一重以傷害罪論處，並請法院審酌兩人故意對兒童犯罪，請均依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

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