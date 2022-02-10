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    「省道飛行員」絕跡？屏東戰備道區間測速三月啟用

    尖山路段枋寮戰備道路段草埔隧道路段。（縣警局提供）

    尖山路段枋寮戰備道路段草埔隧道路段。（縣警局提供）

    2022/02/10 09:47

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台唯一的省道戰備道就在屏東枋寮及佳冬交界路段，屏東縣警察局宣布，三月起即將啟用早已架設完成的區間測速設備，取締駕駛違規超速行為，警方強調，當地外地客多，車流大車速快，盼駕駛人養成良好駕駛習慣勿違規超速。

    全台唯一的省道戰備道目前僅存於屏東，速限雖然只有70，但因為路幅寬又筆直，道路鋪面還是飛機起降等級，以往就有許多車輛飛快行駛，路段上更曾發生不少駭人聽聞的死亡車禍，縣警局雖然已架設固定式測速照相桿，但仍無法全面遏止超速，把省道當跑道開的駕駛依舊時有所聞，甚至連區間測速設備試用期都曾捕捉到這類「省道飛行員」，警方在區間測速設備爭議排除後，決定於今年3月上路。

    屏東縣警察局表示，縣內枋寮鄉台1線戰備跑道、車城鄉台26線尖山段及台9線草埔森永隧道，因超速違規情形嚴重，為維護道路交通秩序及安全，將於上述3處路段增設「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備，取締駕駛違規超速行為，以降低交通事故發生。

    警方指出，台1線戰備跑道及台26線尖山段，皆為前往恆春、墾丁熱門觀光區的必經之路，另外南迴公路（包含台9線草埔森永隧道）部分，也是往來台東與屏東的主要幹道，這些道路皆因路幅寬廣又筆直，且紅綠燈較少，皆屬縣內易超速肇事路段。

    屏東縣警局強調，這3處路段所增設的「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備，裝置皆已通過標檢局檢定，並取得資安驗證相關報告，證明無資安疑慮，規劃自今年3月1日起正式啟用執法，以加強速度管理，減少交通事故發生。

    警方設置確切路段為台1線南北雙向429.5K至433K的戰備跑道處、台26線尖山段南向8.4K至13.2K及北向13.7K至8.5K，取締項目為超速，速限皆為70公里，至於台9線草埔森永隧道南向434.4K至437.2K、北向437.2K至434.4K，除速限同為70公里的超速違規外，亦將偵測任意變換車道、禁行車種管制的科技執法項目。

    縣警局長劉印宮表示，執法絕非搶錢，而是要降低交通事故發生及嚴重性，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣，請遵循速限行駛，切勿違規超速，共同維護道路交通秩序，以確保行車順暢及交通安全。

    草埔隧道路段。（縣警局提供）

    草埔隧道路段。（縣警局提供）

    屏東3月1日上路的區間測速路段。（屏縣警局提供）

    屏東3月1日上路的區間測速路段。（屏縣警局提供）

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