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    竹縣台15鳳鼻尾隧道、台3線北埔段區間測速 2/28啟用

    新竹縣政府表示，設置於西濱台15線鳳鼻尾隧道內66.3到69.5公里的南北向區間測速，預定2月28日正式啟用，速限60公里！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，設置於西濱台15線鳳鼻尾隧道內66.3到69.5公里的南北向區間測速，預定2月28日正式啟用，速限60公里！（記者廖雪茹攝）

    2022/02/08 21:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕用路人留意了！新竹縣政府設置於西濱台15線鳳鼻尾隧道內66.3至69.5公里，和台3線北埔段82.2至84.3公里的南北向區間平均速率（區間測速）科技執法，預定2月28日啟用！

    縣府警察局交通隊長陳鴻德表示，上述兩處的區間測速設備，資安檢測部分已於今年1月14日，經交通部公布的實驗室檢測通過，預定2月28日啟用，最高速測都是60公里；所有測速都有10公里的寬容值，一旦違規超速，將依道路交通管理處罰條例規定裁罰，機車1200元起跳、汽車則是1600起跳。

    陳鴻德指出，現行取締超速多使用定點的「雷達測速」設備，固定桿或手持移動式測速，會讓駕駛人提前減速，避免被拍照取締，但若是在通過偵測區間後隨即超速，反而容易發生追撞事故。

    區間測速照相則是以行駛全路段（通常取2到3公里）的車速平均值做為認定標準，針對每個車道設置車牌辨識，利用入口處的起點記錄車輛進入通行時間，再與終點處車輛通過的時間，用簡單的數學原理距離除以時間計算出「速率」，有超速就拍照取締。

    警察局表示，西濱台15線鳳鼻尾隧道的車流量大，大貨車、砂石車等大型車輛多，但該路段常因超速及未保持安全距離，事故頻傳，也常見改裝車輛危險疾駛，周遭居民不堪其擾，因此在隧道的66.3至69.5公里設置區間測速設備。

    另浪漫大道台3線新竹縣路段，沿途行經北埔、峨眉等五鄉鎮的觀光景點，假日車流量大，但因上下坡且彎道多，事故也跟著攀升，尤其是89.5公里處彎道，近年已發生多起重大死亡車禍，常見機車騎士超速行駛，剎車不及或過彎時失控而摔倒、自撞甚至逆向，因此在82.2至84.3公里設置區間測速設備。

    新竹縣政府表示，設置於西濱台15線鳳鼻尾隧道內66.3到69.5公里的南北向區間測速，預定2月28日正式啟用，速限60公里！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，設置於西濱台15線鳳鼻尾隧道內66.3到69.5公里的南北向區間測速，預定2月28日正式啟用，速限60公里！（記者廖雪茹攝）

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