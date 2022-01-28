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    駕駛注意！台南首例「區間測速」 今天正式啟用

    台南182線龍崎段建置全市首例區間測速，今天正式啟用。（記者吳俊鋒攝）

    台南182線龍崎段建置全市首例區間測速，今天正式啟用。（記者吳俊鋒攝）

    2022/01/28 09:28

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因為進入山區，道路蜿蜒、起伏，常有重機聚集、奔馳，甚至蝦壓車過彎、炫技，導致事故頻傳，警方積極「治飆」，建置全市首例的「區間測速」系統，要以科技執法， 強力取締，最後的資安檢驗通過後，相關準備工作已經就緒，今天趕在農曆年假前正式啟用，速限50公里，籲請民眾小心駕駛。

    台南龍崎的182線區間測速，為全新設立的取締地點，市警局交通大隊評估、會勘後，選定執法的起、訖桿地點，從22K的中坑文衡殿前方，到28K的牛埔州界附近，範圍6公里左右。

    台灣共45處區間測速，去年初因為有些地方開出烏龍罰單，公信力遭到批評，加上使用中國製設備，有資安疑慮而全面停用。

    龍崎的182線區間測速雖然已經建置年餘，但要經過檢驗，並等候中央全面放行的決定，遲未啟用，引起地方關注。

    去年底，交通部宣布已經拍板定案資料傳輸安全檢驗方式，發文給各縣市政府以及警政署與相關執法單位，只要設備經過檢驗合格，區間測試就可以恢復使用。

    龍崎182線區間測速先取得經濟部標檢局合格認證，本月19日設備再送至北部的實驗室進行資安檢核，24日通過。

    市警局著手相關準備工作，並完成簽核，順利趕在農曆年前啟用，交大表示，龍崎182線路況蜿蜒，因此速限50公里，民眾行駛時，務必注意安全。

    轄區歸仁警分局也強調，配合該系統的啟用，仍將持續強化取締勤務，希望民眾小心駕駛，注意速度管理，確保自身與他人安全。

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