台9戊線區間測速設備通過檢測 29日上午8時起恢復執法

台9戊線區間測速設備通過檢測，29日8時起恢復執法，警籲用路確依速限行駛。（記者陳賢義翻攝）

2022/01/25 12:18

〔記者陳賢義／台東報導〕因資安問是而暫停使用的南迴台9戊線區間測速設備，透過物聯網資安認驗證制度認證，商請（TAF）認證第三方資安實驗室檢定，均檢測通過，29日上午8時起恢復執法，台東縣警分局呼籲用路人確依速限行駛。

台9戊線南迴公路區間速率執法設備於去年1月1日建置後曾啟用，接續因資安疑義，交通部通令全國各縣市區間測速設速暫停使用。交通部2021年12月底，公布區間測速設備資安檢測要求，若各地方政府確認資訊安全無疑慮後可自行公告恢復執法。

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台東縣警局表示，已全面檢視區間設備，並由經濟部標準檢驗局訂定「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，透過物聯網資安認驗證制度認證，且委由（TAF）認證第三方資安實驗室檢定，均檢測通過。台9戊線因山區道路彎曲且視距不佳，對於員警交通執法易造成危險，設置區間速率執法設備具有保護員警執法及用路人等雙重功用，呼籲用路人未來經過時能依速限行駛，以維行車安全。

台東縣警局表示，台9戊線區間測速起迄點設在台9戊線3.94至9.92（森永至壽卡路段），全長為5.98公里，實施區間測速的起點及終點，均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌，提醒用路人，務必遵守時速40公里的速限，克制油門以免超速受罰1200元以2400元以下罰鍰。

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