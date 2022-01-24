最後一關檢驗過了 南市首例區間測速啟用進入倒數

182線龍崎段的「區間測速」，啟用時程進入倒數。（記者吳俊鋒攝）

2022/01/24 18:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因位於山區，道路蜿蜒、起伏，常有重機聚集，來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，事故頻傳，警察局交通大隊「治飆」，建置全市首例的「區間測速」系統，要以科技執法， 強力取締，最後一關的設備資安檢驗今天通過了，啟用時程進入倒數。

台灣共45處區間測速，去年初因為有些地方開出烏龍罰單，公信力遭到批評，加上使用中國製設備，有資安疑慮而全面停用。

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而台南龍崎的182線區間測速，為全新設立的取締地點，雖然已經建置年餘，但要經過檢驗，並等候中央全面放行的決定，迄今還未啟用。

去年底，交通部宣布，已經拍板定案資料傳輸安全檢驗方式，發文給各縣市政府，以及警政署與相關執法單位，只要設備經過檢驗合格，區間測試就可以恢復使用。

龍崎182線區間測速先取得經濟部標檢局合格認證，本月19日相關設備再送至北部的實驗室進行資安檢核，今天通過，是否能趕在農曆年前啟用，警方全力作業中。

市警局交通大隊表示，評估、會勘後，選定龍崎182線區間執法的起、訖桿地點，從22K龍崎的中坑文衡殿前方，到28K的牛埔州界附近，範圍6公里左右，速限50公里，籲請民眾小心駕駛。

歸仁警分局強調，配合該系統的啟用，也將持續強化取締勤務，希望民眾小心駕駛，注意速度管理，確保自身與他人安全。

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