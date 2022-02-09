5旬男愛上「維和部隊美女軍官」 驚覺被騙揉爛12萬匯款單
2022/02/09 16:34
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名51歲單身陳姓男子在網路交友軟體，結識詐騙集團假冒的美國美女軍官，兩人大談網路戀愛，女方要求男方匯款到指定帳戶，銀行員發覺有異報警，經熱心女警苦口婆心解析，成功替陳男保住12萬元積蓄。
中壢警分局中壢派出所警員李昕霈及警大實習生曹騏祥，昨日下午接獲某銀行報案稱有民眾疑似遭詐騙，兩人到場了解，得知陳男在網路上結識暱稱「GLTEa」女子，對方自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊，雙方透過LINE談網路戀愛，他深信這名美女軍官並稱她為老婆，「GLTEa」則要求陳男替其保管重要文件，假藉因要從英國寄送行李至台灣陳男住處，需要支付運費為由，要求陳男匯款至指定帳戶。
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陳男深信美女軍官就是自己的真愛，李員查看雙方對話內容，確認是詐騙老梗，當場詢問陳男「你們有視訊過嗎？你有聽過她的聲音嗎？」並反問她如果是美國人，怎麼會用中文跟你聯繫？陳男才恍然大悟自己成了詐騙集團眼中的肥羊，氣得將匯款單揉成紙團，警方隨即請陳男一同返所，完成後續相關報案程序，成功阻止這次交友詐騙。
中壢警方呼籲，民眾對於來路不明的交友訊息要過濾，詐騙集團常利用人性騙取信任，接著透過人們想擁有愛的渴望，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢務必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全。