為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5旬男愛上「維和部隊美女軍官」 驚覺被騙揉爛12萬匯款單

    中壢派出所熱心女警成功攔阻網路交友詐騙，保住陳男12萬元積蓄。（記者李容萍翻攝）

    中壢派出所熱心女警成功攔阻網路交友詐騙，保住陳男12萬元積蓄。（記者李容萍翻攝）

    2022/02/09 16:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名51歲單身陳姓男子在網路交友軟體，結識詐騙集團假冒的美國美女軍官，兩人大談網路戀愛，女方要求男方匯款到指定帳戶，銀行員發覺有異報警，經熱心女警苦口婆心解析，成功替陳男保住12萬元積蓄。

    中壢警分局中壢派出所警員李昕霈及警大實習生曹騏祥，昨日下午接獲某銀行報案稱有民眾疑似遭詐騙，兩人到場了解，得知陳男在網路上結識暱稱「GLTEa」女子，對方自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊，雙方透過LINE談網路戀愛，他深信這名美女軍官並稱她為老婆，「GLTEa」則要求陳男替其保管重要文件，假藉因要從英國寄送行李至台灣陳男住處，需要支付運費為由，要求陳男匯款至指定帳戶。

    陳男深信美女軍官就是自己的真愛，李員查看雙方對話內容，確認是詐騙老梗，當場詢問陳男「你們有視訊過嗎？你有聽過她的聲音嗎？」並反問她如果是美國人，怎麼會用中文跟你聯繫？陳男才恍然大悟自己成了詐騙集團眼中的肥羊，氣得將匯款單揉成紙團，警方隨即請陳男一同返所，完成後續相關報案程序，成功阻止這次交友詐騙。

    中壢警方呼籲，民眾對於來路不明的交友訊息要過濾，詐騙集團常利用人性騙取信任，接著透過人們想擁有愛的渴望，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢務必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全。

    中壢派出所女警解析陳男收到的網戀訊息其實都是詐騙老梗。（記者李容萍翻攝）

    中壢派出所女警解析陳男收到的網戀訊息其實都是詐騙老梗。（記者李容萍翻攝）

    陳男收到的網戀訊息提到，「我親愛的早上好，從葉門給你。你好嗎？我希望你一切都好，只是你想念我」等字眼，並回覆「老婆妳要小心為我保重自己」。（記者李容萍翻攝）

    陳男收到的網戀訊息提到，「我親愛的早上好，從葉門給你。你好嗎？我希望你一切都好，只是你想念我」等字眼，並回覆「老婆妳要小心為我保重自己」。（記者李容萍翻攝）

    女軍官在訊息中提到，「親愛的，我希望你在下面給我發送你的全部詳細信息」，其中包括「你的全名、你的地址、你的電話號碼」。（記者李容萍翻攝）

    女軍官在訊息中提到，「親愛的，我希望你在下面給我發送你的全部詳細信息」，其中包括「你的全名、你的地址、你的電話號碼」。（記者李容萍翻攝）

    女軍官還寫到「好吧我愛你對你的信任，親愛的，我會立即通知你行李寄存在你的名下好嗎」。（記者李容萍翻攝）

    女軍官還寫到「好吧我愛你對你的信任，親愛的，我會立即通知你行李寄存在你的名下好嗎」。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》LINE收到新年紅包？ 小心連上不明網址遭詐騙
    2022/02/07 19:39

    謠言終結站》LINE收到新年紅包？ 小心連上不明網址遭詐騙
    台中交友聯誼申訴案爆增4成 年齡平均30歲
    2022/01/23 09:08

    台中交友聯誼申訴案爆增4成 年齡平均30歲

    男星出食譜書 被網批：出寫真集才對
    傻眼了！室友拿他手機滑半天 突說「幫你交到女友」
    2021/12/27 00:22

    傻眼了！室友拿他手機滑半天 突說「幫你交到女友」
    刊高速公路T霸徵「好女人」！66歲男找真愛結果是…
    2021/12/22 23:20

    刊高速公路T霸徵「好女人」！66歲男找真愛結果是…

    自由免費送你加菜金 海霸王相關企業飯店隨你選
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播