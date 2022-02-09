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    首頁　>　社會

    澎湖春節街頭不平靜 賴峰偉挺檢警強力掃蕩

    澎湖縣長及檢警宣示強力執法，嚴懲不法行為。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長及檢警宣示強力執法，嚴懲不法行為。（澎湖縣政府提供）

    2022/02/09 13:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖農曆春節街頭不平靜，接連傳出群聚暴力事件，並出現亮槍威嚇案情，引發民眾對於治安疑慮！繼澎湖縣警察局、地檢署相繼表達嚴懲犯罪決心後，澎湖縣大家長賴峰偉也出面力挺，宣示強力掃蕩組織犯罪，根除治安隱憂。

    賴峰偉表示，警察人員執行今年春安工作，破獲多起聚賭案件，新春期間犧牲假期、堅守崗位，讓大家安心過好年，極為辛苦，絕非外傳處理案件不積極，甚至「袖手旁觀」。他期許全體警察人員努力不懈，維持澎湖治安全國第一佳績，守護民眾安全。

    針對澎湖地區近期發生數起街頭暴力事件，嚴重影響澎湖地區治安，春節期間2月4日（大年初四）上午7時許，在澎湖縣馬公市中正路鬧區，發生俞姓男子等人，酒後無故持械砸毀路旁娃娃機，進而夥同友人一起毆打路人陳姓夫婦一案，業經澎湖縣政府警察局馬公分局以現行犯當場逮捕俞男與同夥盧男、洪男，並移送地檢署檢察官偵辦，經澎湖地方法院裁准對俞男羈押禁見，洪男與盧男各以6萬元具保，另陳男、呂男各以3萬元具保。

    另外2月6日（大年初六）上午，在澎湖縣馬公市某 KTV 大廳內與人發生口角後進而鬥毆，雖經店家勸和而暫平息，然遭毆之一方不甘受辱，竟返回車上取出一把殺傷力不明之槍械欲上樓尋仇報復，雙方再度發生爭執，並造成2人受傷送醫。警方過濾相關監視錄影畫面與追查人車後，帶回何男等8人，分以2至6萬元具保。

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