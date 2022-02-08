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    自由日日shoot》國海院多音束地形測繪／驚見台灣灘慘變尖頭坑洞

    國家海洋研究院透過「多音束地形測繪」技術，呈現台灣灘海床被人為破壞後的坑坑洞洞。（國家海洋研究院提供）

    國家海洋研究院透過「多音束地形測繪」技術，呈現台灣灘海床被人為破壞後的坑坑洞洞。（國家海洋研究院提供）

    2022/02/08 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕位於台灣海峽南側的台灣灘，長年來慘遭中國盜砂船嚴重破壞，推估每年被盜走數億立方米的砂體。海委會國家海洋研究院（簡稱國海院）透過「多音束地形測繪」技術，呈現台灣灘海床遭人為破壞的坑坑洞洞，有的坑洞深達六公尺，令人怵目驚心，讓國際看到中國盜砂船的惡行。

    有的坑洞深達6公尺

    國海院指出，台灣海峽最淺處在澎湖群島西南方，被稱為「台灣灘」的海域，總面積約八千八百平方公里，這是平均水深僅廿公尺的淺灘砂丘所構成的海底沙漠，蘊含豐富的海砂資源，卻淪為中國盜砂船覬覦目標，每年盜走數億立方米的砂體，嚴重破壞海洋生態。

    國海院二○一九年四月成立後，隨即針對台灣灘生態進行調查，去年夏天租用專業測量船，選擇四個區域，運用「多音束地形測繪」技術，透過聲波描繪台灣灘的地形，發現原本平滑的海床，到處都是遭人為破壞、呈現坑坑洞洞的慘況。

    其中探測船探測第三區，測繪圖顯示，每個白圈內（長度一點五公里不等）都有許多黑點（遭盜砂處），代表海底遭盜砂後成為陡峭的尖頭坑洞，有的坑洞還深達六公尺，由於坑洞就算被海流沖刷，也應呈現平滑狀態，會出現陡峭的尖頭坑洞，證明屬人為破壞。

    能否復原 暫無法評估

    因為只是初步測繪，國海院沒有精算人為破壞坑洞的總面積，有待擴大調查再釐清。

    國海院分析，海床為海洋生物棲息地，遭人為破壞後，會導致原本的生態改變。至於有哪些海洋生物受影響？將來能否復原？國海院強調，這些都必須再長期監測，目前無法評估。

    由於台灣灘生態僅調查兩年、地形測繪一年，基礎資料不夠，國海院已呈報給海洋委員會，向行政院提出「全國海域基礎資料調查」中長程計畫，必須獲得通過後，才能有充裕經費，擴大調查範圍與深度，再進一步研擬復育或維護生態資源的方案。

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