自由日日shoot》修法嚇阻可關7年重罰1億／中國盜砂船去年銳減6倍

海巡取締中國盜砂船。 （資料照，海巡署艦隊分署提供）

2022/02/08 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署二○二○年總計驅離中國盜砂船達三九九一次，為遏止中國盜砂船惡行，立法院當年年底三讀通過「專屬經濟海域及大陸礁層法」修法，明定在我國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，最重可關七年、罰一億元，透過強制驅離查扣逮捕，隔年海巡署驅離中國盜砂船件數只剩六五七次，顯示已達到嚇阻效果，這對遭盜砂浩劫的海洋生態來說，可說是最佳的復育方案。

中國盜砂船大舉入侵台灣海域，特別是台灣灘，海巡署於二○一七年至二○二一年，光是澎湖海域的驅離艘次，就多達四三四○次，占全部的八十一點四六％。

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其中二○二○年六月三日，海巡署艦隊分署動員高雄艦等四艦艇，成功扣押中國「海航5679」抽砂船，將遭盜採海砂回填台灣淺堆海域，十名中國籍船長、船員均聲押獲准；橋頭地檢署不到一個半月就起訴，千萬盜砂船宣告沒收。

一個半月起訴 千萬盜砂船沒收

海巡署對侵入台灣主權海域的中國盜砂船，採取強勢驅離，甚至查扣盜砂船、逮捕中國船員法辦，配合專屬經濟海域及大陸礁層法修法加重刑度並重罰，海巡署強調，中國盜砂船進犯次數已大幅減少，去年驅離次數比前年銳減，顯示修法重罰策略奏效。

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