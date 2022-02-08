為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》修法嚇阻可關7年重罰1億／中國盜砂船去年銳減6倍

    海巡取締中國盜砂船。 （資料照，海巡署艦隊分署提供）

    海巡取締中國盜砂船。 （資料照，海巡署艦隊分署提供）

    2022/02/08 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署二○二○年總計驅離中國盜砂船達三九九一次，為遏止中國盜砂船惡行，立法院當年年底三讀通過「專屬經濟海域及大陸礁層法」修法，明定在我國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，最重可關七年、罰一億元，透過強制驅離查扣逮捕，隔年海巡署驅離中國盜砂船件數只剩六五七次，顯示已達到嚇阻效果，這對遭盜砂浩劫的海洋生態來說，可說是最佳的復育方案。

    中國盜砂船大舉入侵台灣海域，特別是台灣灘，海巡署於二○一七年至二○二一年，光是澎湖海域的驅離艘次，就多達四三四○次，占全部的八十一點四六％。

    其中二○二○年六月三日，海巡署艦隊分署動員高雄艦等四艦艇，成功扣押中國「海航5679」抽砂船，將遭盜採海砂回填台灣淺堆海域，十名中國籍船長、船員均聲押獲准；橋頭地檢署不到一個半月就起訴，千萬盜砂船宣告沒收。

    一個半月起訴 千萬盜砂船沒收

    海巡署對侵入台灣主權海域的中國盜砂船，採取強勢驅離，甚至查扣盜砂船、逮捕中國船員法辦，配合專屬經濟海域及大陸礁層法修法加重刑度並重罰，海巡署強調，中國盜砂船進犯次數已大幅減少，去年驅離次數比前年銳減，顯示修法重罰策略奏效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》證據說話／中國船長年盜砂 掏空台灣灘 只剩8千萬年陸源砂
    2022/02/08 05:30

    自由日日shoot》證據說話／中國船長年盜砂 掏空台灣灘 只剩8千萬年陸源砂
    自由日日shoot》國海院多音束地形測繪／驚見台灣灘慘變尖頭坑洞
    2022/02/08 05:30

    自由日日shoot》國海院多音束地形測繪／驚見台灣灘慘變尖頭坑洞

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    自由日日shoot》海巡護國土 千噸級屏東艦進駐澎湖
    2022/02/08 05:30

    自由日日shoot》海巡護國土 千噸級屏東艦進駐澎湖
    自由日日shoot》議員爆︰中國盜砂賣香港 台灣損失百億
    2022/02/08 05:30

    自由日日shoot》議員爆︰中國盜砂賣香港 台灣損失百億

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播