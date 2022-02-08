自由日日shoot》證據說話／中國船長年盜砂 掏空台灣灘 只剩8千萬年陸源砂

上圖︰測繪圖顯示，長度一點五公里不等的白圈內有許多黑點，代表平滑海底成為陡峭尖頭坑洞，坑洞有的深達六公尺。 下圖︰台灣灘長年遭中國盜砂船日以繼夜抽砂，保守估計年盜九億立方米。 （資料照，澎湖海巡隊提供）

2022/02/08 05:30

查扣中國盜砂 9成9是陸源砂

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面積約台灣本島四分之一大的台灣灘，長期以來遭中國砂石船盜採，各界爭議生態影響層面，一直沒有直接數據佐證；但農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，在台灣灘盜採而被查扣的中國籍「長興卅六號」運砂船、「豐溢九九六九號」抽砂船，將盜採樣本送驗，竟有九成九是陸源砂（來自內陸河流堆積），這代表台灣灘表面的砂石已全被盜採抽光，才會抽到底部遠古時與中國大陸相連的陸源砂，顯示台灣灘幾乎被掏空。

學者推測︰生物源砂全抽光

根據中研院院士鄭明修實勘，台灣灘深度由二十米被挖深到三十米，謝恆毅因此推測，台灣灘底部砂質出現陸源砂，是生物源底質被抽砂船抽盡後，原本在更深層的陸源沙開始暴露。

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謝恆毅推測，中國砂石船長年盜採台灣灘砂石，已經將原本堆積在表面的生物源砂（由貝殼、珊瑚礁碎屑組成）全部抽光，只剩八千萬年前與中國大陸相連的陸源砂，顯示台灣灘幾乎被掏空。

謝恆毅表示，由於台灣灘有黑潮支流與南中國海洋流水團經過，因南中國海洋流較深，進入台灣灘較淺的地形，會出現湧升流，湧升流就像水底的抽水馬達一樣，會將營養鹽帶到較淺的台灣灘海域，吸引浮游性動植物孳生，成為魚蝦貝介類幼生期的餌料，因此許多漁民都認為，台灣灘是海洋生物的種原庫，比澎湖南方四島海域更需要立法保護。

謝恆毅指出，中國砂石船日夜盜採砂石，造成台灣灘底部凹凸不平，就會讓海洋底質出現變動，對於原本棲息在此的海洋生物，一定會造成影響，但影響層面及範圍多大？則仍需進一步研究資料與數據佐證。

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