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    周玉蔻槓館長嗆「炸」民進黨部 辯稱「愛馬仕級優雅炸」獲不起訴

    資深媒體人周玉蔻。（資料照）

    資深媒體人周玉蔻。（資料照）

    2022/02/09 12:34

    〔記者錢利忠／台北報導〕資深媒體人周玉蔻去年主持廣播節目時，要求總統蔡英文及民進黨政要，別再與網紅「館長」陳之漢「勾勾纏」，還脫口說出「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」；事後周玉蔻被依恐嚇危害公眾安全罪法辦；台北地檢署考量周玉蔻沒有主觀上的犯意，今天將她不起訴。

    周玉蔻庭訊時供稱，她當時所指的炸，是指以「評論」的方式「炸」，而非以暴力的方式，且她也沒有使用暴力的能力，她另解釋，她所指的炸「是優雅的炸、是愛馬仕級的炸！」否認有恐嚇危害公眾安全的犯意。

    檢方比對周玉蔻的說詞及其當初發言時的前後文，採信她的說詞，認定她沒有恐嚇公眾的主觀上犯意，因此認定她的罪證不足，予以不起訴。

    回顧整起事件的起因，是因館長在直播中與周玉蔻槓上，館長說周玉蔻是民進黨打手、質問周敢不敢針對3+11事件質問立委范雲。周玉蔻因而於去年6月間，在寶島聯播網主持廣播節目時，回嗆館長，並指館長當初是被民進黨做大，現在才如此囂張，她還揚言，如果民進黨人再不跟館長切割，「我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」。

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