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    首頁　>　社會

    自行車騎士被攔下檢查有無戴口罩 怒告里長妨害自由

    自行車騎士不滿被攔阻，控告里長妨害自由，檢方認為里長並無做出任何強暴、妨害行動自由之舉，予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    自行車騎士不滿被攔阻，控告里長妨害自由，檢方認為里長並無做出任何強暴、妨害行動自由之舉，予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2022/02/07 14:59

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年年中本土疫情急速升溫，桃園市復興區各部落設置有量測體溫、實聯制管制站，霞雲里里長楊米豐執行防疫勤務時，攔下1名廖姓自行車騎士檢查有否戴口罩，被騎士提告妨害自由，騎士自陳里長僅有口頭喝斥，並未對他做出阻擋動作，桃園地檢署檢察官予以楊男不起訴。

    廖姓騎士指控，去年6月26日早上7點多，他騎乘自行車行經復興區霞雲里志繼部落入口200公尺處，被駕駛自用小客貨車的楊男追來詢問「有無戴口罩」，他回稱「有」，想繼續前行卻被楊男攔下，認為楊男行為已涉嫌強制罪；楊男辯稱，當時正在執行防疫工作，發現廖男騎乘自行車進入部落，外觀只能看到他戴領巾、未見口罩，因此將人攔下詢問，並沒有限制其人身自由。

    檢方指出，廖男於警詢時稱楊男不讓他離開、限制他行動自由，偵查階段改稱，楊男當時要他把面罩脫下，並說他是現行犯，要找警察來開10萬元罰單，但楊男只有口頭喝斥，沒有對他做出阻擋動作，說詞與楊男所辯相符，足認楊男並無對廖男做出任何強暴、妨害行動自由之舉，難認有構成強制罪犯行，偵結予以不起訴。

    另，楊男反控廖男打110報案時，稱他是「里長楊豬豐」，涉嫌公然侮辱，廖男則否認犯行，解釋是將楊男背心上的「米」誤看成「朱」，當下經楊男糾正就立即道歉，檢方認為「米」確實可能誤看為「朱」，廖男所辯尚非無據，難認他有公然侮辱犯意，同樣予以不起訴。

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