酒駕？桃園男子深夜未開大燈撞車 下車查看後揚長而去

挨撞車輛左後方零件外露，還有零件散落一地。（警方提供）

2022/02/06 13:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天凌晨1點多，一輛停靠在桃園市路旁的黑色Nissan X-Trail被一輛福特轎車從後方直直撞上，孰料，肇事的58歲劉姓男子疑因擔心酒駕受罰，竟在發生「撞」況後，隨即開車揚長而去，警方獲報循線將他查獲到案，並測有酒精值反應，訊後，依涉犯公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

有網友在臉書PO文指出，今天凌晨1點19分，在桃園市桃園區春日路1118號門口有車禍肇事逃逸，疑是酒駕，車輛撞擊之前，連大燈都沒開，且警方找到肇事車主住家處，車主堅持不開門。

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據監視器畫面顯示，今天凌晨1點多，肇事的轎車沒開大燈，在經過路口時偏離車道，直直撞上停在路邊的黑色休旅車，而肇事駕駛在車禍發生後，待在車上約20秒才緩緩打開車門，只見他走路搖晃，下車看個2、3秒後隨即上車。

據畫面顯示，男子先以倒車方式，將肇事車輛與挨撞車輛分開，明顯可見肇事車輛車頭幾近全毀，接著男子向左側往前切入道路駛離。由於撞擊力道不小，現場車禍零件散落一地，一片狼藉。

據了解，挨撞車輛為2005年出廠的Nissan X-Trail，面對這種「撞」況，車輛恐直接報銷；至於肇事車輛則是1999年出廠福特轎車。

桃園市政府警察局桃園交通中隊中隊長羅靖淵對此說明，今日凌晨1點20分許，一輛自小客車衝撞路旁車輛後駛離現場，警方獲報前往處理，經調閱監視畫面，通知肇事車輛駕駛出面說明釐清狀況。

警方指出，劉男肇事後駛離現場，已違反道路交通管理處罰條例第62條第1款規定，可處1000至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月，警方將依規定告發，呼籲民眾如發生交通事故應報警處理，以免衍生爭議；由於男子到案後有酒精值反應，訊後，也將依涉犯公共危險罪函送桃園地檢署繼續偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

挨撞車輛左後方零件外露，還有零件散落一地。（警方提供）

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