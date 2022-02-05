為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園醉婦騎車返家狂撞10車 牽車落跑又跌倒被逮

    酒駕狂撞10車後，邱婦（圖中）牽起機車想逃跑時，卻因酒醉跌倒在地。（記者李容萍翻攝）

    酒駕狂撞10車後，邱婦（圖中）牽起機車想逃跑時，卻因酒醉跌倒在地。（記者李容萍翻攝）

    2022/02/05 13:45

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市桃園區一名61歲邱姓婦人，昨（4）日大年初四傍晚與朋友聚餐，喝到醉醺醺竟酒後騎車返家，途中因不勝酒力，騎車連續衝撞路旁共10輛自小客車、機車才停下，邱婦準備牽起機車逃離現場時，因喝的太醉又狼狽跌倒在地，鄰居聽見撞擊聲出門查看全傻眼，有車主驚見自己愛車大過年被撞相當無奈，立即報警處理。

    桃園警分局大樹派出所員警接獲報案，立即趕抵處理，並對邱婦實施酒測，發現她酒測值高達每公升0.8毫克，當場將她依公共危險罪嫌逮捕送辦。

    警方指出，昨晚6時許接獲民眾報案有車禍發生，大樹派出所警員立即趕抵現場處置。沒想到警方一到場，就看到路旁2輛自小客車、8輛機車遭人撞倒、撞毀，而肇事的正是喝醉酒騎車的邱婦。

    員警到場見邱婦渾身酒氣，立即對她實施酒測，發現她酒測值高達0.8毫克，已嚴重超標、觸犯公共危險罪，警方現場將她逮捕送辦。

    警方強調，加重酒駕刑罰及行政罰「酒駕三法」新法今年1月底已經生效，修正條文中，酒駕累犯5年期限延長到10年，酒駕肇事除原有的刑度外，增加併科罰金從100萬元至300萬元，10年內兩度酒駕累犯，將公布姓名、照片違法事實，另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600元至3000元罰鍰，提高到6000至1萬5000元，防制酒駕為警方年節專案的重點工作，酒駕零容忍、執法無假期，警方將持續加強執法力度，貫徹酒駕零容忍政策，呼籲民眾切勿以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    酒駕狂撞10車後，邱婦（圖中）牽起機車想逃跑時，卻因酒醉跌倒在地。（記者李容萍翻攝）

    酒駕狂撞10車後，邱婦（圖中）牽起機車想逃跑時，卻因酒醉跌倒在地。（記者李容萍翻攝）

    邱婦酒駕橫掃路邊整排機車，一共連撞8輛機車、2輛汽車才停下。（記者李容萍翻攝）

    邱婦酒駕橫掃路邊整排機車，一共連撞8輛機車、2輛汽車才停下。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕累犯再酒駕還想上國道 警方攔查移送並開罰12萬元
    2022/02/04 17:33

    酒駕累犯再酒駕還想上國道 警方攔查移送並開罰12萬元
    酒駕繳罰強力執行 第2波達6102萬
    2022/02/04 05:30

    酒駕繳罰強力執行 第2波達6102萬
    扯！義氣用錯地方 挺酒駕友人吃上偽造文書官司
    2022/02/03 19:09

    扯！義氣用錯地方 挺酒駕友人吃上偽造文書官司
    蔡總統大年初三慰勤南警 盼全力降低酒駕案件發生
    2022/02/03 11:39

    蔡總統大年初三慰勤南警 盼全力降低酒駕案件發生
    北市警肇逃酒測值達1.03 法界：考慮修法處罰污染證據
    2022/02/01 22:06

    北市警肇逃酒測值達1.03 法界：考慮修法處罰污染證據

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    北市刑事小隊長酒駕肇逃 柯文哲：對酒駕嚴格管制、執行
    2022/02/01 12:46

    北市刑事小隊長酒駕肇逃 柯文哲：對酒駕嚴格管制、執行
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播