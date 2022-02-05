桃園醉婦騎車返家狂撞10車 牽車落跑又跌倒被逮

酒駕狂撞10車後，邱婦（圖中）牽起機車想逃跑時，卻因酒醉跌倒在地。（記者李容萍翻攝）

2022/02/05 13:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市桃園區一名61歲邱姓婦人，昨（4）日大年初四傍晚與朋友聚餐，喝到醉醺醺竟酒後騎車返家，途中因不勝酒力，騎車連續衝撞路旁共10輛自小客車、機車才停下，邱婦準備牽起機車逃離現場時，因喝的太醉又狼狽跌倒在地，鄰居聽見撞擊聲出門查看全傻眼，有車主驚見自己愛車大過年被撞相當無奈，立即報警處理。

桃園警分局大樹派出所員警接獲報案，立即趕抵處理，並對邱婦實施酒測，發現她酒測值高達每公升0.8毫克，當場將她依公共危險罪嫌逮捕送辦。

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警方指出，昨晚6時許接獲民眾報案有車禍發生，大樹派出所警員立即趕抵現場處置。沒想到警方一到場，就看到路旁2輛自小客車、8輛機車遭人撞倒、撞毀，而肇事的正是喝醉酒騎車的邱婦。

員警到場見邱婦渾身酒氣，立即對她實施酒測，發現她酒測值高達0.8毫克，已嚴重超標、觸犯公共危險罪，警方現場將她逮捕送辦。

警方強調，加重酒駕刑罰及行政罰「酒駕三法」新法今年1月底已經生效，修正條文中，酒駕累犯5年期限延長到10年，酒駕肇事除原有的刑度外，增加併科罰金從100萬元至300萬元，10年內兩度酒駕累犯，將公布姓名、照片違法事實，另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600元至3000元罰鍰，提高到6000至1萬5000元，防制酒駕為警方年節專案的重點工作，酒駕零容忍、執法無假期，警方將持續加強執法力度，貫徹酒駕零容忍政策，呼籲民眾切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕狂撞10車後，邱婦（圖中）牽起機車想逃跑時，卻因酒醉跌倒在地。（記者李容萍翻攝）

邱婦酒駕橫掃路邊整排機車，一共連撞8輛機車、2輛汽車才停下。（記者李容萍翻攝）

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