酒駕繳罰強力執行 第2波達6102萬

警政署指示全國警方執行「擴大臨檢暨取締酒駕、防制危險駕車」勤務。（資料照）

2022/02/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕法務部為遏止酒駕，自去年十一月十五日至今年一月廿七日實施第二波執行專案，總共有效執行二六三五件、金額高達六一○二萬元。法務部表示，酒駕零容忍是政府一貫立場，透過行政執行署各分署持續強力執法，以嚇阻民眾酒駕，並確保民眾年節期間出入平安。

法務部的酒駕執行專案，是針對拒絕酒測或酒駕挨罰拒繳的義務人，透過行政執行署各分署追繳，或查封、查扣其財產等。

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第二波專案成功執行的案例不少，比如喻姓男子拒絕酒測及交通違規，被裁罰廿七萬多元，台北分署直接到他的工作場所勸說，最後由其母親寫下擔保書及辦理分期繳納。

張姓男子騎機車拒絕酒測加上交通違規，欠繳罰款廿萬餘元，還對新北分署的催繳通知置之不理，分署決定查封其名下房屋，張男馬上先繳三萬元，其餘分期繳納。

住桃園的張姓男子騎機車，五年內兩度拒絕酒測，挨罰十八萬元拒繳，桃園分署直接前往張家勸諭，張才同意辦理分期繳納。李男同樣五年內二度酒駕，除了挨罰，駕照也被吊銷，卻仍持續開車或騎機車，累積罰鍰卅一萬多元，彰化分署成功勸說其辦理分期繳納。

還有一名第二次酒駕的劉男，挨罰十二萬元，台南分署查扣其銀行存款後，劉男為免影響個人銀行信用及申辦貸款，立即帶現金至分署全部繳清。魏姓男子等三人因酒駕、拒絕酒測、交通違規等，各被挨罰十多萬元，高雄分署透過查扣存款、勸繳、查封房屋等方法，成功促使他們繳款。

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