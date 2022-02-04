「條子鴿」又控警副所長偷20萬手尾錢 遭疑謊稱在該單位服務過

酈俊睿上節目指控某位武昌所副所長偷走死亡的獨居老人20萬。（取自東森超級研究事）

2022/02/04 18:13

〔記者王冠仁／台北報導〕筆名「條子鴿」的離職員警酈俊睿，曾胡扯對謝長廷兒子開罰單，他過往經歷也被起底，外界發現他根本在唬爛。近來有電視台邀酈上節目談論西寧國宅墜樓事件，酈稱自己曾在位於該國宅的派出所服務，還指控某位副所長偷走20萬手尾錢，引起一連串靈異事件；但有警界同仁質疑，酈從來沒有在該派出所任職，他恐怕又在唬爛。

東森電視台上月27日播出「超級研究事」節目中邀請酈俊睿出席，酈在節目中聲稱，他曾在「西寧國宅」下方的派出所服務，某次警方接到里長報案，處理一宗獨居老人死亡案件，一名平時很「貪小便宜」的副所長在現場東看西看，發現一包裝有20萬元的牛皮紙袋便將其偷走。

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1個月後，該名副所長開新車上班，才停好車5分鐘就有人跳樓，不偏不倚壓到新車引擎蓋上；2個禮拜後車子修好副所長開車來上班，還先打電話跟所長換車位，想不到又有人跳樓且壓到新車車頂。

酈還說，該名副所長向所長報告此事，所長要酈開車載副所長去新莊中正路地藏庵，副所長向地藏王菩薩「坦白」自己拿了20萬元當作新車部分頭期款。

不過，節目一播出，不少萬華分局同仁紛紛大罵酈「又在唬爛」，因為酈在萬華分局只在昆明所、西園所、漢中所、勤務指揮中心、人事室任職，從來沒待過西寧國宅下的「武昌所」，質疑酈說謊成性還上節目胡扯。

另名同仁說，如果副所長偷走20萬、所長知情不辦，都有相關刑責；近年來在武昌所任職的所長、副所長就那幾位，「手指頭都數得完」，酈這般胡扯恐怕也涉及妨害名譽。

去年9月，酈在臉書發文，影射他因對時任行政院長謝長廷兒子開闖紅燈罰單，事後被依「態度不佳」記兩次申誡。但台北市警局查出他從警生涯未因態度不佳被懲處，外界也發現他自稱曾任戰鬥機飛行員但遭軍方打臉，他自稱的經歷、背景漏洞百出，最後替他出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書的寶瓶文化，更宣布將他書本下架同時接受消費者退費。

酈俊睿上節目自稱曾在西寧國宅下方的「武昌所」服務。（取自東森超級研究事）

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