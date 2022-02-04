為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捷運尋人獨門絕技「四大撇步」 近3年幫助510人平安返家

    捷警隊108年至110年受理協尋人口分析表。（記者劉慶侯翻攝）

    捷警隊108年至110年受理協尋人口分析表。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/04 09:41

    〔記者劉慶侯／台北報導〕農曆年節假期期間，台北捷運人潮仍是非常湧躍，根據台北捷運警察隊統計，近3年北捷每日約有2.1民眾迷路或走私案件，警方共幫助510人平安返家，呼籲民眾應多多觀心家人。

    捷警隊表示，近日捷運警察隊第一分隊在台北車站守望勤務，發現1名婦人在站內違規飲食，且拒絕出示身分證件，警方發現對方神情恍惚，口中喃喃自語，捷警先行安撫焦慮情緒，才知婦人是自某安養院出走，經警上網查詢並以手機視訊方式確認身分，才以警車護送返回安養院。

    另第三分隊警員在忠孝復興站守望時，見1名男子在站內來回徘徊，無法表達欲前往何處，經員警安撫情對方緒後，才說出家中電話，經代為聯繫母親表示，該兒子患有自閉及智能不足，才由員警協助返家

    根據捷警隊大數據統計，108年至今3年來受理捷運系統內民眾走失案件共510件，平均每天受理2.1件，最多的是65歲以上長者占56％、18歲以下者 占26％次之，18-65歲者占18％再次之，數量驚人。

    警方表示，台北捷運每日旅運量高達200萬人次，來來往往眾多人潮捷警如何迅速有效為迷途者找回家的路，據捷警隊表示捷運系統走失者主要以身體疾病如中風、失智、精障、自閑症等。

    捷警表示，警方主要透過下列4大方法查尋：

    一、查找當事人身上有無任何可資辨識身分紀錄（如手機、紙條、通 訊簿內記錄、防走失手環）。

    二、積極調閱監視器追查動向，並立即請站務人員廣播當事人特徵， 以利尋人。

    三、建立迷途者資料庫：各分隊將經常或發生在捷運走失者建立資料庫存放於專屬群組記事簿內，供比對查考。

    四、利用警用人臉辨識系統，協助查詢失智長者之資料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好消息！失聯4天23歲徐女打電話報平安 百萬網友鬆口氣
    2022/02/02 15:37

    好消息！失聯4天23歲徐女打電話報平安 百萬網友鬆口氣
    哀傷除夕夜！女兒失聯多日 父親除夕從新竹南下嘉義尋女
    2022/02/01 16:30

    哀傷除夕夜！女兒失聯多日 父親除夕從新竹南下嘉義尋女

    最國泰的幸福 南港 門戶綠帶最值得期待
    老翁急尋53年前海軍陸戰隊「同梯」 苗栗警熱心協助喜相逢
    2022/01/08 16:48

    老翁急尋53年前海軍陸戰隊「同梯」 苗栗警熱心協助喜相逢
    急！嬤稱帶孫女到阿里山玩失聯多日、家屬急尋人
    2021/09/02 12:11

    急！嬤稱帶孫女到阿里山玩失聯多日、家屬急尋人

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    還活著！ 婦人失蹤36年還被宣告死亡 警界尋人高手幫她回家
    2021/08/14 22:18

    還活著！ 婦人失蹤36年還被宣告死亡 警界尋人高手幫她回家
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播