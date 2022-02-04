捷運尋人獨門絕技「四大撇步」 近3年幫助510人平安返家

捷警隊108年至110年受理協尋人口分析表。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/04 09:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕農曆年節假期期間，台北捷運人潮仍是非常湧躍，根據台北捷運警察隊統計，近3年北捷每日約有2.1民眾迷路或走私案件，警方共幫助510人平安返家，呼籲民眾應多多觀心家人。

捷警隊表示，近日捷運警察隊第一分隊在台北車站守望勤務，發現1名婦人在站內違規飲食，且拒絕出示身分證件，警方發現對方神情恍惚，口中喃喃自語，捷警先行安撫焦慮情緒，才知婦人是自某安養院出走，經警上網查詢並以手機視訊方式確認身分，才以警車護送返回安養院。

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另第三分隊警員在忠孝復興站守望時，見1名男子在站內來回徘徊，無法表達欲前往何處，經員警安撫情對方緒後，才說出家中電話，經代為聯繫母親表示，該兒子患有自閉及智能不足，才由員警協助返家

根據捷警隊大數據統計，108年至今3年來受理捷運系統內民眾走失案件共510件，平均每天受理2.1件，最多的是65歲以上長者占56％、18歲以下者 占26％次之，18-65歲者占18％再次之，數量驚人。

警方表示，台北捷運每日旅運量高達200萬人次，來來往往眾多人潮捷警如何迅速有效為迷途者找回家的路，據捷警隊表示捷運系統走失者主要以身體疾病如中風、失智、精障、自閑症等。

捷警表示，警方主要透過下列4大方法查尋：

一、查找當事人身上有無任何可資辨識身分紀錄（如手機、紙條、通 訊簿內記錄、防走失手環）。

二、積極調閱監視器追查動向，並立即請站務人員廣播當事人特徵， 以利尋人。

三、建立迷途者資料庫：各分隊將經常或發生在捷運走失者建立資料庫存放於專屬群組記事簿內，供比對查考。

四、利用警用人臉辨識系統，協助查詢失智長者之資料。

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