哀傷除夕夜！女兒失聯多日 父親除夕從新竹南下嘉義尋女

87年次的徐小妹妹元月28日自新竹離家後失聯，人可能在嘉義縣海區，請大家幫忙協尋。（楊石旭提供，本報合成）

2022/02/01 14:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕家住新竹的87年次徐小妹妹，元月28日晚上7點多離家，翌日凌晨12點5分在嘉義火車站前站下車後音訊全無，徐父除夕從新竹南下找朴子市文化里里長楊石旭協助，經楊在臉書發動協尋，有網友表示除夕下午3點多在布袋高跟鞋教堂看到疑似徐女，楊獲報，立即連絡布袋警分局請求調閱周遭監視器釐清，也希望有更多熱心民眾提供線索，讓徐家人團圓。

楊石旭表示，徐父指其女兒從新竹搭車南下嘉義後失聯，除報警協尋，並遵照他們家神明的指示可能來到布袋港方向，因有人建議要在嘉義海區找人可請「石頭里長」（楊石旭綽號「石頭」）協助，因而找到里長家。

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楊石旭說，徐父找上門時，已接近晚上6點，正準備圍爐吃年夜飯，但看到徐父愁眉不展，趕緊放下手邊工作，請其說明大致狀況，了解後安撫他，強調會義不容辭幫忙，也請他小心開車回新竹等候好消息，期間徐父還向他家供奉的神明下跪祈求，父愛之情自然流露，令人動容。

楊石旭請網友幫忙協尋，如有看到疑似徐小妹妹的任何蹤影都請盡快聯絡里長，強調眾志成城，不可能的任務往往能夠達成。

87年次的徐小妹妹元月28日自新竹離家後失聯，人可能在嘉義縣海區，請大家幫忙協尋。（楊石旭提供）

徐父向神明下跪祈求早日平安找到愛女。（楊石旭提供）

87年次的徐小妹妹元月28日自新竹離家後失聯，人可能在嘉義縣海區，請大家幫忙協尋。（楊石旭提供）

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