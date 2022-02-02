為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    好消息！失聯4天23歲徐女打電話報平安 百萬網友鬆口氣

    徐父向神明下跪祈求保祐失聯的女兒平安。（楊石旭提供）

    徐父向神明下跪祈求保祐失聯的女兒平安。（楊石旭提供）

    2022/02/02 15:37

    相關新聞：哀傷除夕夜！女兒失聯多日 父親除夕從新竹南下嘉義尋女

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕家住新竹的23歲徐姓女子，元月28日晚上7點多離家之後，只知其搭火車到嘉義火車站前站下車後失聯，徐父除夕夜找上嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭求助，經楊臉書粉絲分享與本報報導，逾百萬網友關切徐女安危，徐女在今天下午兩點多兩度打電話向楊石旭報平安，確認其安全無虞，只是暫時不願意回家，危機宣告解除。

    楊石旭說，徐父在除夕晚上6時許上門求助，當時徐父愁眉不展，憂心之情盡寫在臉上，他見狀趕緊放下手邊工作，請其說明大致狀況，了解後安撫他，強調會義不容辭幫忙，也請他小心開車回新竹等候好消息，期間徐父還向他家供奉的神明下跪祈求保祐女兒，令人動容。

    楊石旭在臉書透露協尋徐女訊息，各方消息紛紛湧入，布袋高跟鞋教堂、義竹鄉後鎮等處都有人表示看到嶷似徐女，經警方、村長調閱相關監視器後，一一排除，由於徐女音訊全無，讓熱心助人的楊石旭度過難捱的大年初一，大年初二繼續和各方粉絲交換訊息，並一再撥打徐女的手機。

    今天下午兩點多，徐女絡於回電給楊石旭，楊確認徐女電話無誤後，強調徐父已報案協尋，請徐女就近向派出所註銷協尋案拍照給他，讓他上網撤下協尋訊息，徐女考慮之後，再次打電話給楊指不方便透露行蹤，楊石旭表示可以體諒其心境。

    楊石旭隨即在臉書報告好消息，指大家幫忙協尋的新竹徐小妹妹，剛才已經有跟他及她的家人聯絡，一切平安，近期在外地工作，休假會返鄉，感謝媒體朋友及網友的分享協尋。＃＃

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老翁急尋53年前海軍陸戰隊「同梯」 苗栗警熱心協助喜相逢
    2022/01/08 16:48

    老翁急尋53年前海軍陸戰隊「同梯」 苗栗警熱心協助喜相逢
    巡邏車廣播找尋走失女童 「張君雅小妹妹」真人版上演
    2021/11/19 10:13

    巡邏車廣播找尋走失女童 「張君雅小妹妹」真人版上演
    急！嬤稱帶孫女到阿里山玩失聯多日、家屬急尋人
    2021/09/02 12:11

    急！嬤稱帶孫女到阿里山玩失聯多日、家屬急尋人
    婦人離家22年只有「臨時姓名」 過世5年後警解開身分之謎
    2021/08/28 13:00

    婦人離家22年只有「臨時姓名」 過世5年後警解開身分之謎
    還活著！ 婦人失蹤36年還被宣告死亡 警界尋人高手幫她回家
    2021/08/14 22:18

    還活著！ 婦人失蹤36年還被宣告死亡 警界尋人高手幫她回家

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播