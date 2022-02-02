好消息！失聯4天23歲徐女打電話報平安 百萬網友鬆口氣

徐父向神明下跪祈求保祐失聯的女兒平安。（楊石旭提供）

2022/02/02 15:37

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〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕家住新竹的23歲徐姓女子，元月28日晚上7點多離家之後，只知其搭火車到嘉義火車站前站下車後失聯，徐父除夕夜找上嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭求助，經楊臉書粉絲分享與本報報導，逾百萬網友關切徐女安危，徐女在今天下午兩點多兩度打電話向楊石旭報平安，確認其安全無虞，只是暫時不願意回家，危機宣告解除。

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楊石旭說，徐父在除夕晚上6時許上門求助，當時徐父愁眉不展，憂心之情盡寫在臉上，他見狀趕緊放下手邊工作，請其說明大致狀況，了解後安撫他，強調會義不容辭幫忙，也請他小心開車回新竹等候好消息，期間徐父還向他家供奉的神明下跪祈求保祐女兒，令人動容。

楊石旭在臉書透露協尋徐女訊息，各方消息紛紛湧入，布袋高跟鞋教堂、義竹鄉後鎮等處都有人表示看到嶷似徐女，經警方、村長調閱相關監視器後，一一排除，由於徐女音訊全無，讓熱心助人的楊石旭度過難捱的大年初一，大年初二繼續和各方粉絲交換訊息，並一再撥打徐女的手機。

今天下午兩點多，徐女絡於回電給楊石旭，楊確認徐女電話無誤後，強調徐父已報案協尋，請徐女就近向派出所註銷協尋案拍照給他，讓他上網撤下協尋訊息，徐女考慮之後，再次打電話給楊指不方便透露行蹤，楊石旭表示可以體諒其心境。

楊石旭隨即在臉書報告好消息，指大家幫忙協尋的新竹徐小妹妹，剛才已經有跟他及她的家人聯絡，一切平安，近期在外地工作，休假會返鄉，感謝媒體朋友及網友的分享協尋。＃＃

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