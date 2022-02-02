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    首頁　>　社會

    離家出走躲地下室3天…翁餓到摔車 被警勸回家團圓

    桃園警分局埔子所員警李宥葳發揮三寸不爛之舌，關懷王老先生（右），勸他趕緊回家過年，別再生氣了。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局埔子所員警李宥葳發揮三寸不爛之舌，關懷王老先生（右），勸他趕緊回家過年，別再生氣了。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/02/02 22:58

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市王老先生上月29日年假第一天和家人吵架，氣得離家出走，不過他並未真的離「家」，而是躲在社區地下停車場，家人遍尋不著，報警協尋。王老先生昨天（1日）下午騎車要去吃飯，卻因太餓全身無力在1樓車道口自摔，巡邏員警經過發現他是失蹤人口，好言勸他趕緊回家團聚，結束3天離家出走生活。

    桃園分局說，王老先生在年假第一天和家人發生口角，當天上午氣沖沖離家出走，家人急得分頭尋找，卻找不到人，女兒當晚到埔子派出所報案協尋。埔子所員警江怡萱及李宥葳昨天下午4點40分巡邏行經王家住處大樓，看見有個長者騎機車自摔，倒地不起，趕緊上前關心詢問，清查發現竟是協尋的失蹤人口。

    2名員警初步檢視，王老先生身上並未有明顯傷勢，他自稱，太餓了，餓到手腳發軟，才會自摔，拜託員警幫忙把機車扶起來即可，他要騎車外出去吃東西。不過，李員發現，他就是3天前被家屬通報協尋的王老先生，勸他趕緊回家。

    王老先生說，當時與家人賭氣，於是躲到社區地下室不回家，這幾天只有肚子餓了才騎車出去吃東西，剛才實在是太餓了，正打算外出吃飯，結果不慎在車道口跌倒，完全不知道已通報協尋。他自認，「我只是出走，躲在社區地下室，但沒有離『家』啊」，經李員關懷勸導，先將王老先生載回警所撤銷協尋，通知家屬將他接回團圓。

    負氣離家出走的王老先生，餓到手腳發軟，騎車出地下車道口自摔，遇上巡邏員警，拜託警察幫他扶起車子。（記者陳恩惠翻攝）

    負氣離家出走的王老先生，餓到手腳發軟，騎車出地下車道口自摔，遇上巡邏員警，拜託警察幫他扶起車子。（記者陳恩惠翻攝）

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