老婦白天打完疫苗夜未歸 警急尋發現她「去幫友大掃除」

警方動員全所警力及義警隊員共同協尋1個多小時，順利尋獲老婦。（警方提供）

2022/01/29 16:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉73歲范姓老婦，獨自前往打疫苗，但至晚間還不見返家，家人擔心老婦出意外，到派出所報警請求協助，經警方動員全所警力及義警隊員共同協尋1個多小時，順利尋獲老婦。老婦平安無事，而她「失蹤」原因，竟是去朋友家幫忙大掃除，老婦對於造成大家困擾，也感到十分抱歉。

苗栗警分局頭屋分駐所於26日晚間8點，接獲范婦女兒到派出所報案，表示母親當天中午獨自騎較踏車到頭屋衛生所接種疫苗，但到晚餐時間，仍未返家，家人在周邊遍尋不著，擔心母親安危，請警方協助。

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值班員警先行安撫該老婦女兒的情緒後，所長張國凱隨即召集全所同仁，由副所長巫仁雙、警員吳政錩、林良愷及義警隊員黃政綱等人，並協請義警協助，眾人依林女口述老嫗可能去向，兵分多路前往國道1號高速公路橋下、涵洞、菜園、土地公廟、衛生所附近搜尋。

直到當晚9點20分許，張國凱在頭屋鄉中山街昏暗路段，發現一名老婦正在騎腳踏車，衣著身形均與報案人所稱相符，下車詢問，確定是要協尋的范姓老婦，平安無事。

經警方事後了解，老婦在打完疫苗後就至附近朋友家幫忙年前大掃除，不巧當時身上又未帶手機，致家人無法聯繫，老婦得知警方、家人、鄰居、衛生所人員都在動員尋找她，感到非常抱歉。

警方動員全所警力及義警隊員共同協尋1個多小時，順利尋獲老婦。（警方提供）

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