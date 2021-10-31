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    4歲萌娃「離家出走｣遇警 爸媽急壞了她超淡定

    小女娃偷跑出門遊蕩，幸遇警察叔叔。（記者許國楨翻攝）

    小女娃偷跑出門遊蕩，幸遇警察叔叔。（記者許國楨翻攝）

    2021/10/31 19:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名4歲女童，前晚因貪玩不睡覺被媽媽念竟偷跑出門遊蕩，所幸有熱心民眾發現報案，小女娃面對警察叔叔關心詢問，只張著水汪汪大眼睛卻一言不發，所幸此時雙親已著急的奔向心肝寶貝，員警謹慎核對身份無誤後，便哄著女童：「要聽媽媽的話，不能再亂跑喔！」小女娃也開心地回應說「好」並揮手道別，結束深夜的一場驚魂。

    經查，原來小女娃就住在北區梅亭街附近，媽媽表示，當晚因為就寢時間到了，要求女兒準備上床睡覺，然而她玩興正高當做沒有聽到，於是扮起黑臉嚴肅地糾正女兒說：「房間是睡覺的地方，不是玩的地方！｣詎料小女娃竟趁媽媽不注意時打開家門負氣偷跑出去，當家人發現女童不見時，著急的如熱鍋上的螞蟻。

    夫妻2人在住家附近尋找女兒時，就在離家不遠處看到二大一小的身影，這才放下心中大石，並說「幸好是被警察遇到，如果是被壞人帶走喔，後果無法想像｣，頻頻向員警道謝，女童跟警察叔叔合照時，小手還不忘比上「耶」！讓媽媽站在一旁又好氣又好笑。

    分局長陳家銘呼籲，民眾若在路上發現疑似走失兒童，請盡快報警協助，並提醒民眾家中若有年幼小孩，千萬不能讓小孩離開視線，勿因一時不察而發生憾事。

    女童跟警察叔叔合照時，小手還不忘比上「耶」！（記者許國楨翻攝）

    女童跟警察叔叔合照時，小手還不忘比上「耶」！（記者許國楨翻攝）

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