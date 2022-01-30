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    首頁　>　社會

    汐止警用無人機監控路況 春節假期力保交通順暢

    春節連續假期期間，新北市警局汐止分局預期返鄉、賣場、風景區都會出現人、車潮，為掌握轄內新台五路、大同路等路段路況，將運用無人機監控，當發現交通壅塞時，立即通報，並派遣警力前往疏導車流。　（記者林嘉東翻攝）

    春節連續假期期間，新北市警局汐止分局預期返鄉、賣場、風景區都會出現人、車潮，為掌握轄內新台五路、大同路等路段路況，將運用無人機監控，當發現交通壅塞時，立即通報，並派遣警力前往疏導車流。　（記者林嘉東翻攝）

    2022/01/30 14:31

    〔記者林嘉東／新北報導〕春節連續假期期間，新北市警局汐止分局預期返鄉、賣場、風景區都會出現人、車潮，為掌握轄內新台五路、大同路等重要路口路況，將運用無人機監控，當發現交通壅塞時，立即通報，並派遣警力前往疏導車流。

    汐止分局指出，汐止地區有國道1號及國道3號汐止交流道，加上與大同路、新台五路2條道路連接，春節連續假期，一旦實施匝道儀控管制措施，將導致車流回堵至大同路等平面道路。

    汐止警分局交通組長李萬居表示，春節連續假期期間，警方將利用無人機高空全面性視野的特性，再配合路口監視器24小時觀測交流道周邊車流，當發現車流回堵時，將主動聯繫高速公路局交控中心，以延長儀控綠燈秒數或調整號誌秒差等方式加強疏導，適時紓解返鄉或出遊的車潮。

    李萬居也祝福市民春節連續假期期間行車平安，事事如意，過好年。

    春節連續假期期間，新北市警局汐止分局預期返鄉、賣場、風景區都會出現人、車潮，為掌握轄內新台五路、大同路等路段路況，將運用無人機監控，當發現交通壅塞時，立即通報，並派遣警力前往疏導車流。　（記者林嘉東翻攝）

    春節連續假期期間，新北市警局汐止分局預期返鄉、賣場、風景區都會出現人、車潮，為掌握轄內新台五路、大同路等路段路況，將運用無人機監控，當發現交通壅塞時，立即通報，並派遣警力前往疏導車流。　（記者林嘉東翻攝）

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