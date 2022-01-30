塞爆！小年夜上午接連2事故 國道一號彰化路段一度成「大停車場」

小年夜國道一號彰化至台中路段塞爆，南向車流量大，一度慘變「大停車場」。（記者張聰秋攝）

2022/01/30 12:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕塞爆！今天（1月30日）小年夜，也是9天春節連假第2天，中部國道路段國1南、北向彰化系統至埔鹽系統，上午開始湧現車潮，又因發生2起碰撞事故車潮更為壅塞，甚至回堵，從189公里王田路段一路塞到205公里埔鹽路段，車陣造成國道慘變「大停車場」，直到事故現場排除才逐漸恢復順暢。

國道三隊預估今天下午，假日易塞車的「地雷路段」，在短程和長程返鄉車潮，車流量都會大增，北向、南向都會塞車，用路人出門前，最好先利用高速公路1968App掌握即時路況。

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國道三隊表示，上午2起意外事故，上午8點38分國道1號南向179公里發生碰撞事故，無人員受傷，上午10點29分南向198.9公里發生3部車追撞意外，其中，1輛轎車駕駛因手部骨折，緊急送部立彰化醫院救治，事故現場於10點55分排除。

今天上午，國一南下彰化系統至埔鹽系統車多，11點過後車潮回堵至王田交流道，北上路段因台中、彰化往返短程車潮，在國一彰化系統銜接國三路段出現車潮，上午交通狀況時而黃燈時而紅燈一度逼近紫燈，紅色風爆襲擊國道，上午時速低於20公里，用路人行經壅塞路段，務必保持安全車距，注意車前狀況，遇上車子走走停停，更要耐心駕駛，保持高度警覺，確實遵守交通規則。

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