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    林秉樞續押3個月 律師：今天立刻抗告

    新北地院27日就林秉樞傷害立委高嘉瑜案召開羈押庭，庭後裁定收押禁見，律師陳頂新隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    新北地院27日就林秉樞傷害立委高嘉瑜案召開羈押庭，庭後裁定收押禁見，律師陳頂新隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2022/01/27 20:31

    〔記者溫于德／台北報導〕在押林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜案，新北地檢署前天依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽罪起訴，新北地院晚間7時30分裁定林繼續羈押禁見3個月，律師陳頂新離庭後連說4個「非常」，表達失望之情，並強調今天之內立刻提起抗告。

    陳頂新說，本案在經取證上、證人供述上，均已具結作成筆錄，且林秉樞犯後非常懊悔，也展現誠意認罪，另就檢察官起訴的客觀犯罪行為，在林印象所及，該承認的均已承認，剩下的是法律評價上的問題。

    陳頂新表示，今天是否延長羈押林秉樞，要考量的點應該要回歸刑事訴訟法中到底有無羈押「原因」與「必要」，在沒有事實足認林有逃亡疑慮，或有湮滅、變造、勾串證人之虞時，加上檢察官該搜索、扣押的物品，均已全數搜索扣押，林也配合地登入雲端主動表示可以刪除雲端內相關私密影片及照片，代表林已盡到最大努力，可惜今天無法回家與家人過年、團圓。

    陳頂新最後強調會提起抗告，目前已由另外兩位同樣受林委任的律師撰寫抗告狀中，今日就會提起抗告。

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