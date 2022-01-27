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    林秉樞續押！涉家暴立委高嘉瑜起訴 法官裁定再禁見3個月

    涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞。（資料照）

    涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞。（資料照）

    2022/01/27 19:46

    〔記者王定傳、溫于德／新北報導〕新北地檢署前天依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽罪起訴涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞，全案今天（27日）移審，新北地院合議庭下午4時許召開接押庭，晚間7點半裁定，林嫌繼續羈押禁見3個月。

    檢方今天採「車進車出」將林秉樞從地檢署移審法院，法院召開分案會議後，決定分為「矚」字案，並由抽籤方式，選出合議庭；最後由審判長謝梨敏、陪席法官黃秀敏、受命法官謝茵絜承審此案。

    合議庭評議後，認為本案及妨害秘密罪嫌，有法院組織法中「妨害善良風俗之虞」，決定不予公開審理。

    據了解，庭訊中，林嫌疑似因為在看守所待太久，與之前「侃侃而談」的表現略有不同，看起來有些遲鈍；他與律師團對檢方所起訴的8條罪名，客觀事實大多不否認，但認為是否成罪，有討論空間。

    據悉，林嫌與律師團仍希望與高嘉瑜和解，表明什麼條件都願意答應高嘉瑜，甚至允諾懲罰性賠償。

    最後，庭訊的重頭戲，就是交保與羈押的攻防戰，檢方仍維持原立場，希望繼續羈押；林嫌則希望交保，表明願意提出30至50萬元不等金額重保，也願意接受限制住居等附加條件。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    林秉樞涉嫌傷害立委高嘉瑜起訴移審，新北地院27日召開羈押庭，裁定收押禁見3個月。（記者叢昌瑾攝）

    林秉樞涉嫌傷害立委高嘉瑜起訴移審，新北地院27日召開羈押庭，裁定收押禁見3個月。（記者叢昌瑾攝）

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