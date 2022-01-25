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    林秉樞騙好大！帳戶餘額1萬變造成3600多萬

    涉嫌對立委高嘉瑜家暴的男子林秉樞。（資料照）

    涉嫌對立委高嘉瑜家暴的男子林秉樞。（資料照）

    2022/01/25 19:32

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜案，追查發現，林嫌曾指示秘書6度變造郵局或銀行的自動櫃員機交易明細表，曾把餘額1萬餘元變造成3620萬餘元，甚至一度變造成高達6236萬餘元餘額，瞎掰自己有錢，最扯的是，他還指示女助理把銀行餘額195萬餘元，變成4195萬餘元，傳送給其父親查看，以表示自己有錢，連爸爸都騙。

    檢方調查，前年間，林嫌曾指示秘書變造郵局自動櫃員機交易明細表，把帳戶餘額從1萬1511元，一路拉高至1801萬餘元，沒多久，又把帳戶餘額1萬6582元，竄改成3620萬餘元，傳給一名女子觀看。

    同年10月27日，林嫌又指示秘書，把某銀行內帳戶餘額272萬餘元，變造1300萬餘元，隔月再度變造餘額成2336萬餘元。

    檢方調查，去年3月間，他還指示秘書把餘額195萬餘元變成4195萬餘元，傳送給其父親查看，以表示自己有錢；同年9月間，他造假餘額金額越來越高，一度曾高達6236萬餘元。

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